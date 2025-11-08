Việt Nam xuất khẩu lô hàng cá rô phi đầu tiên sang Brazil

Việc lô cá rô phi xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam sắp cập cảng Brazil không chỉ có ý nghĩa về thương mại, mà còn là minh chứng cho nỗ lực chung trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược và Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Trên đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Brazil, Bùi Văn Nghị, khi trả lời phỏng vấn phóng viên, nhân dịp container cá rô phi đầu tiên của Việt Nam, với 24 tấn, vừa rời cảng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/11 để xuất khẩu sang Brazil thông qua Tập đoàn JBS, tập đoàn thực phẩm lớn nhất Brazil.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh đây là kết quả cụ thể của quá trình kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm nông – thủy sản Việt Nam trên thị trường Brazil, nói riêng và Mỹ Latinh, nói chung.

Đây là một trong 32 container, với 700 tấn cá rô phi đầu tiên được Tập đoàn JBS đặt hàng và nhập khẩu từ Việt Nam, trước hết sẽ được đưa vào hệ thống siêu thị và phân phối HORECA và phòng giới thiệu sản phẩm cuả JBS tại Brazil.

Theo kế hoạch, container cá rô phi lần này sẽ tiếp cập cảng Santos, Brazil vào ngày 17/12 tới. Tập đoàn JBS hiện sở hữu 280.000 nhân sự, vận hàng tại 150 nhà máy tại nhiều quốc gia và dẫn đầu thế giới về thịt bò, gà; đồng thời đang đầu tư 2 nhà máy chế biến thịt bò tại Việt Nam trị giá 150 triệu USD.

Theo Đại sứ Bùi Văn Nghị sự kiện này thể hiện bước phát triển mới trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Brazil, hiện thực hóa thoả thuận mở cửa thị trường nông sản cho nhau giữa hai nước mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva đã cam kết trong cuộc hội đàm cấp cao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro tháng 7/2025. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục mở cửa thị trường nông sản cho nhau. Việt Nam mở cửa thị trường thịt bò Brazil và Brazil mở cửa thị trường cá rô phi, cá tra, basa Việt Nam.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, địa phương hai nước, hỗ trợ quảng bá, kết nối và tháo gỡ khó khăn để có thêm các sản phẩm Việt Nam ngày càng thâm nhập sâu, rộng hơn vào thị trường Brazil và khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, ông Marcio Rodrigues, Giám đốc điều hành phụ trách tiếp cận thị trường của Tập đoàn JBS, đánh giá sự kiện này phản ánh quan hệ đối tác ngày càng bền chặt giữa JBS và Việt Nam, được củng cố thông qua nhiều hoạt động cụ thể như đầu tư tại Việt Nam, tạo việc làm, và mở rộng nhập khẩu sản phẩm Việt Nam.

Hiện nay, hai nước đang thúc đẩy đàm phán tiến tới ký kết một Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), trong bối cảnh Brazil là Chủ tịch luân phiên của khối này năm 2025, đồng thời tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hiệp hội và bộ, ngành liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại song phương phát triển theo hướng đa dạng hóa thị trường, cân bằng lợi ích và phát triển bền vững.