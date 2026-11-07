Việt Nam xây thành công tòa tháp đôi cao 35 m, thiết kế thuộc dạng hiếm trên thế giới: Dùng 100 khối đá tạo nên, từng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành giải thưởng châu Á

Công trình đang được nhắc tới nằm ở đâu?

Việt Nam sở hữu nhiều công trình kiến trúc độc đáo, không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, thiết kế khác biệt mà còn ẩn chứa những câu chuyện ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và con người. Trong số đó, có những công trình được lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian, cảnh quan thiên nhiên, trở thành biểu tượng du lịch và được quốc tế vinh danh.

Một trong những công trình nổi bật là tháp Nghinh Phong, nằm ngay bên bờ biển Tuy Hòa. Với hai khối tháp cao tới 35 m, được tạo hình từ 100 cột đá, công trình thu hút sự chú ý bởi kiến trúc khác biệt cùng câu chuyện về nguồn cội dân tộc.

Đặc biệt, năm 2023, tháp Nghinh Phong trở thành công trình duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh tại Giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á. Cũng trong năm này, công trình tiếp tục được xướng tên tại một giải thưởng du lịch thế giới.

Ảnh Bazan Travel

Tòa tháp đôi cao 35 m, lấy cảm hứng từ truyền thuyết của người Việt

Tháp Nghinh Phong tọa lạc tại điểm giao giữa đại lộ Nguyễn Hữu Thọ và đường Độc Lập, hướng ra biển Tuy Hòa, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Theo Báo Đắk Lắk, ý tưởng thiết kế quảng trường tháp Nghinh Phong được triển khai từ tháng 4/2019 bởi Công ty HUNI architectes Vietnam. Sau gần hai năm thi công, công trình hoàn thành vào ngày 30/11/2021.

Quảng trường có diện tích khoảng 7.190 m², được thiết kế hình bán nguyệt, lát đá granite. Nằm chính giữa không gian rộng lớn là hai tòa tháp cao lần lượt 35 m và 30 m, tạo nên hình ảnh đặc trưng khi nhìn từ bờ biển.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở cấu trúc gồm 100 cột đá, chia đều cho hai bên tháp. Các cột được sắp xếp từ thấp đến cao, tạo thành những khối kiến trúc vươn lên giữa không gian biển trời.

Thiết kế này không phải sự sắp đặt ngẫu nhiên mà mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Hai tòa tháp tượng trưng cho Lạc Long Quân và Âu Cơ. Mỗi bên gồm 50 cột đá, gợi nhắc truyền thuyết bọc trăm trứng, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi.

Cận cảnh các khối đá tạo nên tháp Nghinh Phong (Ảnh Traveloka)

Đáng chú ý, hình dáng các cột đá còn được lấy cảm hứng từ Gành Đá Đĩa, danh thắng nổi tiếng với những khối đá bazan hình đa giác xếp chồng lên nhau. Việc kết hợp hình ảnh thiên nhiên địa phương với huyền sử dân tộc đã tạo nên dấu ấn riêng cho công trình.

Khe đón gió đặc biệt và hai giải thưởng quốc tế trong một năm

Một trong những chi tiết thú vị nhất của tháp Nghinh Phong là khoảng trống nằm giữa hai khối tháp. Theo Báo Đắk Lắk, khe đón gió này rộng 2 m, dài 15 m, được thiết kế để đón những luồng gió từ biển thổi vào.

Khi gió đi qua khoảng không gian hẹp, du khách có thể cảm nhận những âm thanh vi vu đặc biệt tùy theo điều kiện thời tiết. Trên hai bức tường giữa thân tháp còn có các phù điêu tái hiện truyền thuyết Lạc – Hồng cùng quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Không chỉ nổi bật vào ban ngày, công trình còn được trang bị hệ thống chiếu sáng nghệ thuật ứng dụng công nghệ 3D mapping và laser, tạo nên diện mạo nhiều màu sắc khi đêm xuống.

Tháp Nghinh Phong khi hoàng hôn và khi đêm xuống (Ảnh Traveloka)

Giá trị kiến trúc và cảnh quan của tháp Nghinh Phong đã được quốc tế ghi nhận.

Ngày 17/11/2023, tại Busan (Hàn Quốc), quảng trường tháp Nghinh Phong được trao Giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á (Asian Townscape Awards). Trong tổng số 9 công trình được vinh danh tại kỳ trao giải năm đó, đây là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á.

Chưa đầy một tháng sau, công trình tiếp tục giành chiến thắng tại hạng mục World's Leading City Monument 2023 của World Travel Awards, được công bố trong lễ trao giải tại Dubai, UAE.

Theo website chính thức của World Travel Awards, tháp Nghinh Phong đã vượt qua các công trình được đề cử như Tượng đài Phục hưng châu Phi ở Senegal, Monument of the Discoveries tại Bồ Đào Nha và The Angel of Užupis ở Lithuania.

Hai giải thưởng trong cùng năm 2023 góp phần đưa công trình kiến trúc ven biển Tuy Hòa đến gần hơn với du khách quốc tế.

Đến tháp Nghinh Phong, du khách có thể trải nghiệm những gì?

Ngày nay, tháp Nghinh Phong là điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến Tuy Hòa. Với vị trí sát biển, công trình mang đến những trải nghiệm khác nhau tùy thời điểm trong ngày.

Buổi sáng sớm, khoảng 5–7 giờ, là thời gian thích hợp để ngắm bình minh, tận hưởng không khí trong lành và chụp ảnh cùng hai tòa tháp. Du khách có thể đứng từ xa để lấy toàn cảnh công trình, hoặc tiến lại gần quan sát những cột đá, phù điêu và khe đón gió độc đáo.

Vào cuối chiều, quảng trường trở thành không gian dạo bộ, ngắm biển và hóng gió. Khi trời tối, hệ thống đèn trang trí giúp tháp mang một diện mạo khác. Tuy nhiên, du khách nên tìm hiểu trước lịch vận hành nếu muốn xem các chương trình trình diễn ánh sáng chuyên biệt.

Ảnh Tuy Hòa Go

Từ tháp Nghinh Phong, du khách có thể kết hợp khám phá tháp Nhạn, công trình kiến trúc Chăm cổ nổi tiếng ở Tuy Hòa, hoặc di chuyển về phía Bắc đến Gành Đá Đĩa để tận mắt chiêm ngưỡng những khối đá tự nhiên từng truyền cảm hứng cho thiết kế tòa tháp.

Nếu có thêm thời gian, Mũi Điện và Bãi Môn ở phía Nam cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho hành trình khám phá cảnh quan biển. Du khách nên ưu tiên những ngày thời tiết thuận lợi, đặc biệt lưu ý tình hình mưa gió trong những tháng cuối năm.