Việt Nam vươn lên Top 4 thế giới về tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa, cùng APAC tạo 'cú nổ' 2,36 nghìn tỷ USD giao dịch trong năm qua

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa

Nền tảng dữ liệu blockchain Chainalysis vừa đăng tải Báo cáo Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu 2025.

Đáng chú ý, Việt Nam đã tăng 1 bậc trong Top 5 thị trường có tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa hàng đầu, đứng vị trí thứ 4 sau Ấn Độ, Mỹ, Pakistan.

Bảng xếp hạng Chỉ số Tiếp nhận Tiền mã hóa Toàn cầu 2025. Nguồn: Chainalysis

Cũng theo báo cáo của Chainalysis, năm 2025, trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6/2025, khu vực APAC (Châu Á – Thái Bình Dương) tiếp tục trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất về hoạt động tiền điện tử trên blockchain, với mức tăng 69% so với cùng kỳ năm trước về giá trị nhận được.

Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa tại APAC tăng từ 1,4 nghìn tỷ USD lên 2,36 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự tham gia mạnh mẽ ở các thị trường lớn như Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan– nơi dân số đông và người dân thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng cả dịch vụ tập trung lẫn phi tập trung.

Tăng trưởng khối lượng giao dịch tiền điện tử theo từng khu vực địa lý. Nguồn: Chainalysis

Bắc Mỹ vươn lên vị trí khu vực cao thứ hai nhờ động lực pháp lý, nổi bật là ETF Bitcoin giao ngay và quy định minh bạch hơn, qua đó thúc đẩy sự tham gia vào tiền mã hóa qua kênh tài chính truyền thống. Năm qua, Bắc Mỹ nhận hơn 2,2 nghìn tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ; châu Âu đạt 2,6 nghìn tỷ USD, tăng 42% – mức tăng thấp hơn nhưng vẫn đáng kể trên nền tảng vốn đã cao.

Các khu vực mới nổi tăng trưởng mạnh: Mỹ Latinh +63%, châu Phi cận Sahara +52%, MENA +33% (hơn nửa nghìn tỷ USD giao dịch). Đặc biệt, APAC dẫn đầu với 69%, gấp hơn 2 lần mức 27% của năm ngoái, trong khi Mỹ Latinh cũng tăng từ 53% lên 63%. Tốc độ tăng trưởng đồng loạt này cho thấy sự mở rộng toàn cầu, với Bắc Mỹ tiếp tục củng cố vai trò nhờ chính sách và dòng vốn tổ chức.

Stablecoin bùng nổ trên toàn cầu

Báo cáo cũng ghi nhận trong 12 tháng qua, stablecoin chứng kiến sự phân hóa rõ nét. Dù USDT và USDC vẫn giữ vai trò trung tâm, với khối lượng khổng lồ trên 1 nghìn tỷ USD mỗi tháng (USDT đạt đỉnh 1,14 nghìn tỷ USD vào tháng 1/2025, USDC lên tới 3,29 nghìn tỷ USD vào tháng 10/2024), các đồng stablecoin mới nổi lại tăng tốc mạnh mẽ.

EURC ghi nhận mức tăng trung bình 89%/tháng, từ 47 triệu USD lên 7,5 tỷ USD, còn PYUSD cũng bứt phá từ 783 triệu USD lên gần 4 tỷ USD.

Giá trị giao dịch theo tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng tháng. Nguồn: Chainalysis

Theo báo cáo, động lực tăng trưởng đến từ sự tham gia của các "ông lớn" như Stripe, Mastercard, Visa, cùng với kế hoạch mở rộng dịch vụ, thậm chí phát hành stablecoin riêng của Citi và Bank of America.

Xu hướng này cho thấy thị trường stablecoin đang ngày càng phân mảnh nhưng mở rộng, khi nhu cầu địa phương và khung pháp lý khu vực dần định hình quy mô toàn cầu.

Tiền pháp định đang tăng giá: Bitcoin vẫn là điểm vào chính

Báo cáo cho thấy Bitcoin dẫn đầu tuyệt đối, chiếm hơn 4,6 nghìn tỷ USD dòng tiền pháp định trong giai đoạn này – gấp đôi nhóm đứng sau là các token Layer 1 (trừ BTC và ETH), với khoảng 3,8 nghìn tỷ USD.

Stablecoin đứng thứ ba với 1,3 nghìn tỷ USD, trong khi altcoin đạt khoảng 540 tỷ USD. Các nhóm khác như token thanh khoản thấp, meme coin và DeFi mỗi nhóm dưới 300 tỷ USD.

Các nhóm tài sản được mua trực tiếp bằng tiền pháp định trong năm qua. Nguồn: Chainalysis

Xét theo quốc gia, Mỹ vẫn là thị trường tiếp nhận tiền pháp định lớn nhất, với hơn 4,2 nghìn tỷ USD – gấp hơn 4 lần quốc gia kế tiếp. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 1 nghìn tỷ USD, trong khi Liên minh châu Âu đạt gần 500 tỷ USD. Tỷ lệ ưu tiên Bitcoin (tỷ trọng BTC trong tổng lượng mua tiền pháp định) đặc biệt cao ở Anh và EU, lần lượt khoảng 47% và 45%. Ngược lại, Hàn Quốc có cơ cấu đa dạng hơn, BTC chiếm tỷ lệ thấp hơn.



