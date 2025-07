Việt Nam vươn lên thần tốc, Thái Lan lo ngại tụt hậu: Thông tin từ Diễn đàn Quyền lực Mềm SPLASH 2025

Trang Travel Weekly Asia ngày 24/7 đưa tin, các quan chức phụ trách dịch vụ công ở Thái Lan đang trở nên lo lắng về lượng du khách đến nước này đang giảm sút và cho rằng Thái Lan nên nhìn vào thành công của Việt Nam trong việc thu hút du khách quốc tế.

“Ngành du lịch Thái Lan không nên đánh giá thấp các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam - quốc gia đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng du lịch như đường sắt cao tốc cũng như các điểm tham quan và khách sạn mới”, Marisa Sukosol Nunbhakdi - Chủ nhiệm Tiểu ban Đầu tư Du lịch của Chính phủ Thái Lan - cho biết.

Phát biểu tại Diễn đàn Quyền lực Mềm SPLASH 2025 được tổ chức tại Bangkok mới đây, bà Marisa cho biết Thái Lan cần đầu tư mới vào du lịch, đặc biệt là các dự án phát triển nhân tạo, “nếu không, nước này sẽ mất khả năng cạnh tranh”.

Tại Diễn đàn Quyền lực Mềm SPLASH 2025, Chủ nhiệm Tiểu ban Đầu tư Du lịch của Chính phủ Thái Lan Marisa Sukosol Nunbhakdi cho biết nước này có nguy cơ mất đi lợi thế về du lịch nếu không có các điểm tham quan nhân tạo mới và đầu tư cơ sở hạ tầng mới. Ảnh: Thailand.go.th

Một đại biểu khác tại diễn đàn lưu ý: "Vì Thái Lan có rất nhiều đền chùa, nhiều ngôi chùa được xây dựng rất đẹp, chúng ta nên kể một câu chuyện mới về trải nghiệm du lịch, dù là tập trung vào du lịch tín ngưỡng, du lịch kiến trúc hay sức khỏe tinh thần."

Theo Travel Weekly Asia, Thái Lan đã thu hút 16,6 triệu lượt du khách quốc tế trong nửa đầu năm nay, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Nước này đang nỗ lực để lấy lại đỉnh cao (đón 39,8 triệu lượt khách quốc tế) trước đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam đã vượt qua hoặc gần đạt kỉ lục của chính mình từng có được vào năm 2019.

Tờ The Star (Malaysia) dẫn lời Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing cho biết, Malaysia đã thu hút gần 38 triệu du khách quốc tế vào năm ngoái, vượt qua con số trước đại dịch là 35 triệu vào năm 2019. Ông nói thêm, điều này đã dẫn đến doanh thu từ du khách lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ ringgit, đạt kỷ lục 106,7 tỷ ringgit (tương đương 25,33 tỷ USD).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng đáng kể trong năm 2024, đạt gần 17,6 triệu lượt, tăng 39,5% so với một năm trước đó và đạt 97,6% so với lượng du khách quốc tế đến nước ta trong năm 2019 (khoảng 18 triệu lượt), trước khi xảy ra sự gián đoạn nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Thái Lan đã thu hút 16,6 triệu lượt du khách quốc tế trong nửa đầu năm nay, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Reuters

Theo Travel Weekly Asia, trong nửa đầu năm nay, lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh, chỉ đạt 2,26 triệu lượt khách, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Để ứng phó, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã khởi động chiến dịch kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề "Giá trị là định lượng mới" – giới thiệu một Thái Lan Mới và báo hiệu sự chuyển dịch để định nghĩa lại du lịch Thái Lan thông qua "chất lượng, sự cân bằng và tính bền vững".

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong cho biết mục tiêu của chiến dịch mới là xây dựng niềm tin, nâng cao mức độ an toàn và khả năng tiếp cận, mở ra những cơ hội mới thông qua du lịch thể thao và quảng bá các điểm đến tiềm năng phù hợp với Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

"Du lịch không còn chỉ là những con số - mà là niềm tin, giá trị và tính bao trùm. Thái Lan không chỉ đơn thuần là phục hồi mà còn đang xây dựng hướng tới tương lai - với sự an toàn, đổi mới và tăng trưởng bền vững làm nền tảng cho một kỷ nguyên mới của du lịch Thái Lan", Bộ trưởng nói thêm.

