Việt Nam vừa thắng lớn ở Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam đạt được 14 giải thưởng tại cuộc thi Enjoy AI 2025 tại Ô Trấn (Trung Quốc).

Vừa qua, từ ngày 5 - 7/12, đoàn Việt Nam đã tham dự Vòng Chung kết Quốc tế cuộc thi Enjoy AI 2025, tại Ô Trấn (Trung Quốc). Đây là một trong những cuộc thi Robotics và AI danh giá và quy mô lớn nhất thế giới. Sự kiện năm nay quy tụ các đội tuyển của 61 quốc gia, với hơn 65.000 thí sinh tham gia ở các bảng.

Hành trình đến Ô Trấn năm nay không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là dấu mốc tự hào khi màu cờ sắc áo Việt Nam xuất hiện đầy bản lĩnh giữa cộng đồng công nghệ quốc tế.

Tại Vòng Chung kết Quốc tế cuộc thi Enjoy AI 2025, có 140 đại diện ưu tú của Việt Nam góp mặt. Mặc dù phải cạnh tranh với hàng nghìn thí sinh đến từ 61 quốc gia, đại diện Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần quyết tâm và đã xuất sắc giành nhiều thứ hạng cao tại các bảng đấu. Kết quả, đội tuyển Việt Nam đạt 14 giải thưởng, tăng mạnh so với 9 giải của mùa trước. Điều này cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tiềm năng ngày càng lớn của học sinh Việt Nam trên đấu trường công nghệ quốc tế.

Cụ thể, với giải Cyber City, ở khối Tiểu học - Lower Elementary, Quán quân thuộc về đội Golden Star Wave - Nguyễn Lê Thiên Phúc (HLV: Nguyễn Thanh Phương); Á quân: Đội Kidstech 02 2025 - Nguyễn Phúc Long (HLV: Lê Thuỳ Phương); Hạng Ba: Đội MILKY RHINO - Đào Trọng Đức & Nguyễn Phúc Minh Khang (HLV: Phạm Hoàng Anh).

Ở khối Tiểu học nâng cao - Upper Elementary, quán quân thuộc về đội Kidstech 05 - Lưu Tuệ An & Nguyễn Đức Anh (HLV: Lê Thuỳ Phương); Á quân: Đội TEKY_WIZARDS - Trịnh Phan Gia Hưng (HLV: Mai Thanh Toàn); Hạng Ba: Đội Kidstech 03 2025 - Lê Bảo Sơn & Nguyễn Minh Bảo (HLV: Lê Xuân Tú)

Enjoy AI 2025 quy tụ các đội tuyển của 61 quốc gia, với hơn 65.000 thí sinh tham gia ở các bảng.

Khối THCS - Middle School

Quán quân: Đội Resilience - Võ Mạnh Quốc & Vũ Nguyên Khôi (HLV: Nguyễn Thị Quỳnh Anh)

Á quân: Đội OCP 03 - Nguyễn Phú Hưng & Vũ Tiến Minh Đức (HLV: Lê Xuân Tú)

Hạng Ba: Đội OCP 06 - Vũ Tùng Cương & Đinh Thanh Đức (HLV: Lê Xuân Tú)

Với giải Skyline Adventure , Việt Nam cũng giành được nhiều giải thưởng. Cụ thể: Khối Tiểu học - Elementary School: Hạng Ba - Đội FSCBG_Skyflare - Ngô Gia Bảo (HLV: Vũ Thị Dung)

Khối THCS - Middle School: Hạng Ba - Đội SMC MANH TUAN - Trịnh Mạnh Tuấn (HLV: Phạm Công Hoà )

Khối THPT - High School

Quán quân: Đội FSC3DN_Angry Birds Gamma - Nguyễn Nguyệt Hà (HLV: Tạ Công Tính)

Á quân: Đội Areolith - Lê Hà Duy (HLV: Đỗ Anh Huy)

Với giải Smart Design Award. Việt Nam có đội BL_DOAN THI DIEM – Hoàng Phạm Gia Phúc & Trần Quang Nhật (HLV: Diệp Đức Thiên) được vinh danh.

Các học sinh Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt các bạn quốc tế

Học sinh Việt Nam tỏa sáng tại mùa giải Enjoy AI 2025.

Được biết, một trong những đóng góp tạo nên thành công của mùa giải Enjoy AI 2025 là OneSpace - đơn vị đại diện tổ chức chính thức của Enjoy AI quốc tế tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC).

Tại sự kiện, bà Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực, NIC cho biết: "Với vai trò là đơn vị bảo trợ cho Cuộc thi Enjoy AI tại Việt Nam, NIC đánh giá cao quy mô, chất lượng và sự chuyên nghiệp của Cuộc thi. Ban Tổ chức đã làm việc nghiêm túc, chỉn chu để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho thí sinh và người tham dự. Chúng tôi không chỉ được chứng kiến một cuộc thi quốc tế lớn về AI và Robotics mà còn được trải nghiệm các nền văn hoá khác nhau, tham quan trụ sở của Walesbot để được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất robots và các sản phẩm STEM, không gian giáo dục và trải nghiệm STEM hiện đại.

Đặc biệt, tôi rất vui và tự hào tại khoảnh khắc Ban Tổ chức xướng tên các đội thi của Việt Nam đạt nhiều giải cao tại cuộc thi Enjoy AI toàn cầu. Các học sinh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt các bạn quốc tế về sự quyết tâm, chuyên nghiệp và thân thiện".

Bà Ngô Thị Thùy Dương, CEO của OneSpace chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ Việt Nam đều có tiềm năng trở thành công dân toàn cầu. Enjoy AI là nơi các em được thử sức, được tỏa sáng và được nhìn thấy tương lai của chính mình. Chúng tôi tự hào vì các em đã mang hình ảnh Việt Nam đầy bản lĩnh và năng lượng đến với bạn bè quốc tế".

(Ảnh: NVCC)