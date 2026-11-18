Dự án được khởi công xây dựng ở "thành phố di sản", được kỳ vọng mang lại hàng loạt lợi ích cho người dân.

Việt Nam khởi công dự án hơn 2.000 tỷ đồng, xây 1.680 căn nhà liền kề

Ngày 14/11/2026, một dự án nhà ở quy mô lớn tại Việt Nam chính thức được khởi công, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án nằm tại phường Phong Thái, thành phố Huế, có tên gọi là Nhà ở xã hội Phong Hiền. Chủ đầu tư là liên danh Công ty Cổ phần DICERA Holdings và Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 26,17 ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 11,76 ha. Công trình dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Điểm đáng chú ý là thay vì chỉ tập trung xây dựng các khối chung cư cao tầng, dự án phát triển mô hình nhà ở xã hội liền kề hai tầng, kết hợp với hệ thống hạ tầng và tiện ích trong một khu dân cư được quy hoạch đồng bộ. Theo định hướng thiết kế, các căn nhà chú trọng công năng sử dụng, khả năng thông gió, đón ánh sáng tự nhiên và thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương.

Không chỉ có nhà ở, dự án còn được quy hoạch hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc và phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó là các công trình phục vụ sinh hoạt như trường học, công viên cây xanh, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và không gian công cộng.

Đặc biệt, dự án nằm trên trục Tỉnh lộ 9, đối diện Khu công nghiệp Phong Điền. Từ vị trí này, người dân có thể kết nối với Quốc lộ 1 ở khoảng cách khoảng 2,6 km, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 khoảng 9 km và trung tâm thành phố Huế khoảng 28 km.

Theo kế hoạch công bố tại lễ khởi công, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026–2033. Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 7.000 người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phong Điền và những khu vực lân cận.

Dự án Nhà ở xã hội tại Huế được khởi công ngày 14/11 vừa qua

Hàng nghìn người lao động có thêm cơ hội an cư

Điểm đáng chú ý của dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền không chỉ nằm ở số lượng 1.680 căn nhà, mà còn ở vị trí gần khu công nghiệp, nơi tập trung nhu cầu nhà ở của công nhân và người lao động.

Với nhiều người làm việc tại các khu công nghiệp, việc tìm được chỗ ở ổn định, thuận tiện đi lại và có đầy đủ tiện ích sinh hoạt là một nhu cầu thiết thực. Đặc biệt, những gia đình có con nhỏ còn cần tiếp cận trường học, không gian vui chơi và các dịch vụ thiết yếu gần nơi ở. Nếu được triển khai đồng bộ, những tiện ích này sẽ góp phần hình thành môi trường sống thuận tiện hơn, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở.

Việc bố trí khu nhà ở đối diện Khu công nghiệp Phong Điền được kỳ vọng tạo điều kiện để người lao động rút ngắn quãng đường di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc. Điều này có thể giúp họ thuận tiện hơn trong việc sắp xếp thời gian sinh hoạt, chăm sóc gia đình và duy trì công việc lâu dài.

Dự án dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề đáp ứng như cầu của hàng nghìn người dân

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DICERA Holdings, đại diện liên danh chủ đầu tư, nhấn mạnh giá trị của dự án không chỉ nằm ở số căn nhà được xây dựng mà còn ở chất lượng công trình, sự đồng bộ của hạ tầng và những lợi ích mang lại cho người dân.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc phát triển nhà ở xã hội là một trong những giải pháp góp phần tạo điều kiện an cư cho người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách. Chủ đầu tư cũng cam kết tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và tiến độ triển khai.

Đáng chú ý, tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, cho biết theo chỉ tiêu Chính phủ giao, thành phố cần phát triển 10.600 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026–2030. Riêng năm 2026, chỉ tiêu là 3.200 căn.

Trong bối cảnh đó, dự án Phong Hiền được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở, góp phần đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, giá bán, giá thuê, điều kiện đăng ký và thời điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà tại dự án hiện chưa được công bố cụ thể trong các nguồn thông tin về lễ khởi công. Người có nhu cầu cần theo dõi thông báo chính thức của chủ đầu tư và cơ quan quản lý để biết các điều kiện áp dụng.

Nguồn và ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố Huế