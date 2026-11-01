Việt Nam vừa hạ thủy siêu tàu dài hơn 111 m, cần cẩu 150 tấn, có bãi đáp trực thăng và khoang chứa robot dưới nước

Một con tàu dài 111,5 m, trang bị cần cẩu sức nâng 150 tấn, bãi đáp trực thăng và hệ thống cầu nối tự điều chỉnh theo chuyển động của sóng biển vừa được hạ thủy tại Việt Nam. Đứng sau đơn hàng là những gia đình có truyền thống kinh doanh hàng hải tại Na Uy, còn nhà máy đóng tàu thuộc tập đoàn công nghiệp Italy.

Ngày 27/10/2026, nhà máy Vard Vũng Tàu đã hạ thủy thành công NB985, một tàu công trình năng lượng ngoài khơi được đóng theo đơn đặt hàng của Wind Energy Construction AS, doanh nghiệp Na Uy.

Con tàu được thiết kế theo mẫu VARD 3 11, dài 111,5 m, rộng 22,4 m, có khả năng bố trí nơi ăn ở và làm việc cho 120 người. Điểm đặc biệt nằm ở những thiết bị phục vụ thi công trên biển, trong đó có cần cẩu sức nâng 150 tấn, cầu nối bù chuyển động ba chiều, bãi đáp trực thăng và khu vực dành cho robot làm việc dưới nước.

NB985 được phát triển để phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi, lắp đặt hạ tầng dưới biển, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đường ống ngầm. Đây là những công việc đòi hỏi tàu phải duy trì khả năng vận hành ổn định khi làm việc xa bờ, trong điều kiện sóng gió phức tạp.

Cần cẩu 150 tấn và cầu nối tự điều chỉnh theo sóng biển

Một trong những thiết bị quan trọng nhất của NB985 là cần cẩu chuyên dụng có sức nâng thiết kế 150 tấn, được trang bị hệ thống bù chuyển động thẳng đứng (heave compensation).

Khi tàu làm việc ngoài khơi, sóng biển khiến thân tàu liên tục nâng lên, hạ xuống. Chuyển động này có thể gây khó khăn cho việc đưa các cấu kiện, máy móc xuống đáy biển. Hệ thống bù chuyển động giúp giảm tác động của dao động thân tàu lên quá trình nâng hạ, hỗ trợ việc định vị và thao tác thiết bị chính xác hơn.

Bên cạnh cần cẩu lớn, NB985 còn được thiết kế với một cầu nối chuyên dụng gọi là walk-to-work, cho phép kỹ thuật viên di chuyển từ tàu sang các công trình ngoài khơi.

Cầu nối này sử dụng công nghệ điều khiển điện, có khả năng bù chuyển động theo ba chiều. Nhờ đó, hệ thống có thể điều chỉnh để hạn chế ảnh hưởng của chuyển động tương đối giữa tàu và công trình, hỗ trợ việc đưa người qua lại an toàn hơn.

Theo VARD, đây là tàu công trình đầu tiên do hãng đóng được thiết kế với hệ thống cầu nối bù chuyển động lắp đặt cố định, tích hợp chức năng cẩu bù chuyển động 3D. Những trang bị khác trên NB985 cũng khá đặc biệt.

Theo hồ sơ của chủ tàu, thiết kế có bãi đáp trực thăng, boong công tác rộng khoảng 950 m² và một khu vực chứa kín dành cho hai robot điều khiển từ xa dưới nước, thường được gọi là ROV.

Con tàu còn có moonpool, một khoảng mở trong thân tàu thông xuống mặt nước, phục vụ việc triển khai thiết bị và hoạt động kỹ thuật dưới biển. Cấu trúc này cho phép đưa thiết bị xuống nước từ bên trong tàu, thay vì chỉ thao tác qua mạn.

Về năng lượng, NB985 được thiết kế với hệ thống động lực hybrid kết hợp pin lưu trữ dung lượng 1 MWh, đồng thời chuẩn bị khả năng sử dụng nhiên liệu methanol trong tương lai. Hệ thống điện và điều khiển SeaQ do Vard Electro, một công ty thành viên của VARD, cung cấp.

Các thiết bị nói trên thuộc cấu hình thiết kế của NB985. Sau lễ hạ thủy, con tàu tiếp tục được hoàn thiện, tích hợp thiết bị và thử nghiệm trước khi bàn giao cho chủ sở hữu.

Đơn hàng từ những gia đình hàng hải Na Uy

Chủ tàu NB985 là Wind Energy Construction AS, doanh nghiệp Na Uy có sự tham gia của những người sáng lập Norwind Offshore, cùng các đối tác O.N. Sunde và RGI Marine.

Norwind Offshore được thành lập năm 2021 trên cơ sở hợp tác của ba gia đình Farstad, Volstad và Kleven, những tên tuổi có nhiều thế hệ hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và dịch vụ dầu khí ngoài khơi tại Na Uy.

NB985 là con tàu thứ 6 mà nhóm chủ sở hữu đứng sau Norwind đặt đóng tại VARD kể từ tháng 10/2021. Năm chiếc trước thuộc nhóm tàu dịch vụ hỗ trợ hoạt động xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các trang trại điện gió ngoài khơi.

Một đối tác khác trong dự án là O.N. Sunde, tập đoàn đầu tư gia đình do doanh nhân Olav Nils Sunde thành lập năm 1988. Tập đoàn này sở hữu hãng tàu phà Color Line, đồng thời kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp hóa chất, thời trang và bán lẻ, với hơn 7.000 nhân viên trên toàn hệ thống.

Về phía nhà thầu, VARD là doanh nghiệp thiết kế và đóng tàu chuyên dụng có trụ sở tại Na Uy, thuộc tập đoàn Fincantieri của Italy. Đây là một trong những tập đoàn đóng tàu lớn trên thế giới, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ tàu du lịch, tàu quân sự đến tàu công trình và thiết bị hàng hải công nghệ cao.

Theo thông cáo của Fincantieri, VARD đảm nhiệm toàn bộ quá trình thiết kế, đóng thân tàu, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện và bàn giao NB985 tại nhà máy ở Việt Nam.

Hợp đồng được công bố vào tháng 8/2024, kèm quyền chọn đóng thêm một tàu. Công tác chế tạo bắt đầu tại Vũng Tàu vào tháng 10/2025 và con tàu được hạ thủy sau khoảng một năm. Theo kế hoạch hiện được VARD công bố, NB985 dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Nhà máy ở Việt Nam có năng lực đóng 7 tàu mỗi năm

Nhà máy Vard Vũng Tàu được thành lập năm 2006, bắt đầu hoạt động sản xuất năm 2008 và chính thức khai trương vào năm 2010. Theo thông tin trên website VARD, cơ sở này có tổng diện tích đất và mặt nước khoảng 154.900 m², với khoảng 1.263 lao động thường xuyên. Nhà máy có khả năng thực hiện toàn bộ quá trình đóng tàu, từ chế tạo thân vỏ, lắp đặt thiết bị đến hoàn thiện và bàn giao.

Đáng chú ý, năm 2024, VARD tiến hành mở rộng nhà máy, nâng năng lực sản xuất từ 4 lên 7 tàu mỗi năm, tương đương mức tăng 75%.

Các sản phẩm được đóng tại đây bao gồm tàu dịch vụ dầu khí, tàu phục vụ điện gió ngoài khơi, tàu chuyên dụng và một số dòng tàu du lịch thám hiểm.

Bên cạnh NB985, VARD tiếp tục nhận thêm các đơn hàng đóng tàu công nghệ cao tại Việt Nam. Tháng 9/2026, doanh nghiệp công bố hợp đồng đóng tàu dịch vụ điện gió thế hệ mới cho Dong Fang Offshore của Đài Loan, dự kiến hoàn thiện và bàn giao tại Vũng Tàu vào năm 2028.

Việc NB985 được hạ thủy đánh dấu một bước tiến trong quá trình thực hiện đơn hàng dành cho khách hàng Na Uy. Sau khi hoàn thiện, con tàu sẽ gia nhập đội tàu chuyên dụng phục vụ các công trình năng lượng ngoài khơi.

Với ngành đóng tàu Việt Nam, những đơn hàng như NB985 cho thấy các nhà máy trong nước đang tham gia sâu hơn vào hoạt động chế tạo tàu chuyên dụng cho thị trường quốc tế, nơi yêu cầu về thiết kế, tích hợp thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao.