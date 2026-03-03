Việt Nam vừa đón một tin vui lịch sử từ Nhật Bản

Ảnh minh họa

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết năm 2025, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những kết quả vô cùng tích cực. Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đã vượt mốc 50 tỷ USD. Đây là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại lớn nhất, ổn định nhất của Việt Nam.

Cụ thể theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 26,77 tỷ USD (tăng 8,77%). Nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 24,68 tỷ USD (tăng 14,13%). Việt Nam duy trì xuất siêu sang Nhật Bản 2,09 tỷ USD.

Đáng chú ý năm 2025, kim ngạch rau quả Việt Nam sang Nhật Bản đạt 237,8 triệu USD, tăng 17,97% so với năm trước.

Trong cơ cấu xuất khẩu, ba mặt hàng chủ lực gồm hoa cúc, chuối và khoai lang đạt tổng cộng 111,62 triệu USD, tương đương khoảng 2.902 tỷ đồng, chiếm gần 47% tổng kim ngạch. Hoa cúc dẫn đầu với 43,6 triệu USD, chiếm 18,34% và tăng 7,01% so với năm 2024. Chuối đạt 42,6 triệu USD, tăng 33,47%, nâng tỷ trọng lên 17,93%, gần gấp ba lần mức năm 2021. Khoai lang mang về 25,3 triệu USD, chiếm 10,65%, tăng 2,52%.

Ngoài nhóm chủ lực, nhiều mặt hàng khác tiếp tục tăng trưởng. Cà tím đạt 19,9 triệu USD, tăng 17,72%, trong khi xoài đạt 16,8 triệu USD, tăng 13,66%. Một số sản phẩm tăng mạnh trong năm qua như đỗ xanh, sơ ri, dứa, vải và dừa, dù quy mô còn nhỏ. Ngược lại, khoai mỡ, khoai tây, ngô, ớt, thanh long và gừng giảm so với năm trước.

Bên cạnh cơ cấu thương mại bổ sung lẫn nhau, xuất nhập khẩu 2 chiều còn được tạo thuận lợi đáng kể của loạt FTA đa phương và song phương. Việt Nam và Nhật Bản đang là thành viên của loạt FTA, bao gồm: Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJFTA); Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP).

Việc xuất khẩu tăng cao, vượt nhập khẩu, đưa cán cân thương mại hàng hóa từ thế nhập siêu nhiều năm sang xuất siêu trong những năm gần đây, cho thấy doanh nghiệp trong nước thuộc các ngành hàng/lĩnh vực đã tận dụng khá tốt ưu đãi thuế quan từ các FTA khi xuất khẩu sang thị trường này.



