Việt Nam vừa công bố một kỷ lục chưa từng xuất hiện

Đây là một thông tin đáng chú ý!

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, mức cao nhất trong 8 tháng của các năm từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4%; nhập khẩu đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3%. Tốc độ tăng của nhập khẩu cao hơn đáng kể so với xuất khẩu, khiến cán cân thương mại 8 tháng nhập siêu 20,46 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 14,02 tỷ USD.

Quy mô thương mại tiếp tục mở rộng nhanh. Riêng trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 109,7 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 54,79 tỷ USD và nhập khẩu đạt 54,91 tỷ USD, đưa cán cân thương mại tháng 8 nhập siêu 0,12 tỷ USD.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu 8 tháng năm 2026 đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 12,9 điểm phần trăm so với tốc độ tăng của xuất khẩu. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 105,07 tỷ USD, tăng 23,7%; khu vực FDI nhập khẩu 290,23 tỷ USD, tăng 40,1%.

Xét theo cơ cấu, phần lớn hàng hóa nhập khẩu là tư liệu sản xuất. Trong 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm tư liệu sản xuất đạt 372,04 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 57,6%; nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 36,5%. Hàng tiêu dùng chỉ chiếm 5,9%.

Cục Thống kê cho rằng, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026 không nên được nhìn nhận đơn thuần là tín hiệu tiêu cực. Nhiều mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, đầu tư và xuất khẩu trong giai đoạn tới.

Trong đó, nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt 161,63 tỷ USD, tăng 68,3%; máy móc, thiết bị đạt 47,4 tỷ USD, tăng 22,1%. Các con số này cho thấy nhu cầu lớn đối với linh kiện, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời phản ánh vai trò quan trọng của các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu.

Theo Bộ Công Thương, phần lớn kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, tích hợp sản phẩm để xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành điện tử vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung linh kiện, bán dẫn, thiết bị và nguyên vật liệu công nghệ cao từ nước ngoài, trong khi giá trị gia tăng trong nước còn hạn chế.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với AI, trung tâm dữ liệu, máy chủ và thiết bị điện tử tiếp tục tăng, Việt Nam có cơ hội mở rộng sản xuất và thu hút đầu tư, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển hệ sinh thái công nghiệp điện tử, bán dẫn trong nước.

Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 161,9 tỷ USD, tăng 37,3%. Ở chiều xuất khẩu, kim ngạch sang thị trường này đạt 54,2 tỷ USD, tăng 29,4%. Qua đó, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 107,7 tỷ USD, tăng 41,7%.

Theo Cục Thống kê, những con số trên phản ánh vai trò quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với hoạt động sản xuất trong nước. Đồng thời, đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn và có tốc độ tăng trưởng cao.

Đối với những tháng cuối năm, Cục Thống kê nhận định nhập khẩu có khả năng tiếp tục tăng nhanh hơn xuất khẩu, chủ yếu do nhu cầu đối với máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên vật liệu, năng lượng và nguyên phụ liệu phục vụ các ngành xuất khẩu.

Nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng cuối năm được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng, trong khi cán cân thương mại nhiều khả năng vẫn nghiêng về nhập siêu.