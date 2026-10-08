Việt Nam vừa có thêm một ngành học rất đặc biệt: Làm việc với tua-bin điện gió, lương lên đến 40 triệu đồng/tháng

Đón đầu nhu cầu nhân lực, Bộ GD&ĐT vừa lần đầu đưa một ngành học chuyên biệt vào danh mục đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Không phải ngành điện nào cũng làm việc trong nhà máy hay phòng kỹ thuật. Khi các dự án năng lượng tái tạo phát triển, những hệ thống tua-bin điện gió khổng lồ cũng cần một đội ngũ kỹ thuật riêng để vận hành, kiểm tra và bảo trì. Đáng chú ý, một ngành đào tạo chuyên biệt cho công việc này vừa được Bộ GD&ĐT đưa vào danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Trong Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/9/2026, Bộ GD&ĐT bổ sung Vận hành và bảo trì tua bin điện gió, mã ngành 510218, vào danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Ngành này được đào tạo ở cả ba trình độ gồm giáo dục trung học nghề, trung cấp và cao đẳng. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Đáng chú ý, tại danh mục mới, phần ghi tên ngành, nghề đào tạo trước khi Thông tư có hiệu lực của mã 510218 đang để trống. Điều này cho thấy Vận hành và bảo trì tua bin điện gió là một ngành nghề mới được đưa vào danh mục đào tạo, thay vì chỉ đổi tên hay đổi mã từ một ngành đã có trước đó.

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Nghe tên có vẻ khá chuyên biệt, nhưng công việc của người theo ngành này lại gắn với một trong những mắt xích quan trọng nhất của các dự án điện gió là đảm bảo tua-bin có thể vận hành ổn định và tạo ra điện an toàn. Công việc có thể bao gồm theo dõi tình trạng thiết bị, kiểm tra các hệ thống cơ khí và điện, phát hiện bất thường, thực hiện bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố và thay thế những bộ phận cần thiết.

Đặc thù của nghề cũng nằm ở chính môi trường làm việc. Tua-bin điện gió có thể được đặt tại các khu vực rộng, xa khu dân cư hoặc ngoài khơi, vì vậy người làm kỹ thuật không chỉ cần kiến thức về điện, cơ khí, điều khiển và tự động hóa mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị ở độ cao và trong điều kiện công trường.

Đây cũng là lý do ngành này không đơn thuần là “làm điện”. Một người vận hành hoặc bảo trì tua-bin phải hiểu cách nhiều hệ thống phối hợp với nhau, từ các bộ phận cơ khí, hệ thống điện, thiết bị điều khiển đến những thông số vận hành của tua-bin. Với các vị trí kỹ thuật chuyên sâu hơn, người lao động còn có thể tham gia kiểm tra tình trạng cánh tua-bin, đánh giá hiệu suất hoặc giám sát quá trình lắp đặt và vận hành thiết bị.

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Nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực này cũng đã xuất hiện trên thị trường lao động. Một số tin tuyển dụng hiện có liên quan trực tiếp đến các dự án điện gió cho thấy kỹ sư bảo trì tua-bin gió có thể đạt khoảng 18-35 triệu đồng/tháng, tùy vị trí, kinh nghiệm và chứng chỉ chuyên môn.

Ở nhóm công việc yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm cao hơn, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM từng đăng tuyển vị trí kỹ sư kiểm duyệt cánh tua-bin điện gió cho một doanh nghiệp với mức lương 40 triệu đồng/tháng. Vị trí này yêu cầu tốt nghiệp đại học, ít nhất 3 năm kinh nghiệm và có kiến thức chuyên sâu về cấu trúc, công nghệ, hiệu suất cũng như tiêu chuẩn an toàn của cánh tua-bin.

Một tin tuyển dụng khác cho vị trí kỹ sư cơ khí trong dự án điện gió cũng đưa ra mức thu nhập 18-25 triệu đồng/tháng, kèm yêu cầu kinh nghiệm và khả năng làm việc tại các dự án lắp đặt tua-bin. Như vậy, những con số trên cho thấy lĩnh vực điện gió đã hình thành nhiều nấc nghề nghiệp khác nhau, từ kỹ thuật viên, nhân sự vận hành - bảo trì đến các vị trí kỹ sư chuyên sâu.

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Tuy nhiên, đây là mức lương tham khảo của các vị trí việc làm trong lĩnh vực điện gió, không phải mức lương khởi điểm mặc định dành cho người vừa học ngành Vận hành và bảo trì tua bin điện gió. Với sinh viên mới tốt nghiệp, thu nhập sẽ phụ thuộc vào trình độ đào tạo, vị trí đảm nhiệm, kinh nghiệm, chứng chỉ an toàn - kỹ thuật và loại dự án mà họ tham gia.

Việc Bộ GD&ĐT đưa riêng ngành Vận hành và bảo trì tua bin điện gió vào danh mục mới cho thấy đào tạo nghề đang bắt đầu tách sâu hơn theo nhu cầu của những lĩnh vực công nghệ và năng lượng mới. Thay vì chỉ học các nhóm ngành điện, cơ khí hay tự động hóa theo hướng rộng, người học nay có thêm một lựa chọn đào tạo gắn trực tiếp với hệ thống tua-bin điện gió - một lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực kỹ thuật có khả năng vận hành và duy trì thiết bị trong suốt vòng đời dự án.

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