Việt Nam vừa có thêm 1 trường nội trú 257 tỷ đồng: Xây dựng thần tốc trong 9 tháng, quy mô gần 50.000m2

Sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai) chính thức đón năm học mới 2026-2027 tại cơ sở vừa hoàn thiện sau chưa đầy 1 năm xây dựng. Ngôi trường rộng gần 5 ha được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm trong lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới trên cả nước.

Ngôi trường mới đón gần 1.000 học sinh trong năm học đầu tiên

Đây là năm học đầu tiên gần 1.000 học sinh của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương học tập, ăn ở và sinh hoạt tại cơ sở mới. Trường được đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ dạy học, nội trú và sinh hoạt, tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với cơ sở trước đây.

Việc ngôi trường được chọn làm điểm cầu trung tâm càng khiến lễ khai giảng năm nay trở thành dấu mốc đặc biệt với thầy và trò. Trong không gian của cơ sở mới, lễ khai giảng đồng thời đánh dấu thời điểm công trình chính thức được đưa vào sử dụng, mở đầu cho một năm học với điều kiện học tập và sinh hoạt được đầu tư bài bản hơn.

Trước đó, từ ngày 28/8, gần 980 học sinh đã tựu trường để làm quen với môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt mới. Với đặc thù là trường nội trú, nhà trường chuẩn bị các điều kiện về chỗ ở, bữa ăn, sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập để học sinh có thể ổn định ngay từ đầu năm học.

Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương có quy mô 28 lớp với gần 980 học sinh. Các em chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó có học sinh người Mông, Dao, Tày, Giáy, Tu Dí...

Việc được học tập và sinh hoạt tập trung tại một cơ sở mới, được đầu tư đồng bộ giúp học sinh có thêm điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, rèn luyện. Với thầy và trò Mường Khương, lễ khai giảng năm nay vì thế không chỉ mở đầu một năm học mới mà còn đánh dấu sự khởi đầu tại một ngôi trường mới.

Cơ sở mới khang trang, hiện đại với vốn đầu tư 257 tỷ đồng

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương là một trong 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Lào Cai được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Công trình được khởi công vào tháng 11/2025 trên khu đất rộng khoảng 49.600m2, tương đương gần 5 ha, với tổng kinh phí 257 tỷ đồng. Sau chưa đầy 1 năm thi công, công trình cơ bản hoàn thiện, kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.

Trường được quy hoạch với 9 khối nhà, đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ dạy học, ăn ở và sinh hoạt nội trú. Với quy mô 28 lớp, cơ sở mới được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của gần 1000 học sinh.

Các hạng mục gồm khu phòng học, khu hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng cùng các công trình phụ trợ và không gian phục vụ hoạt động thể chất, sinh hoạt tập thể. Khu nội trú được trang bị các vật dụng thiết yếu như giường, tủ và thiết bị phục vụ sinh hoạt; các phòng học cũng được bố trí bàn ghế và thiết bị cần thiết trước khi đón học sinh.

Không chỉ chú trọng công năng, công trình còn tạo dấu ấn riêng bằng thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa các dân tộc vùng cao. Họa tiết thổ cẩm cùng những gam màu gắn với trang phục truyền thống của đồng bào Mông, Dao được đưa vào các mảng kiến trúc, tạo nên diện mạo vừa hiện đại vừa gần gũi với không gian văn hóa địa phương.

Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhìn từ trên cao, tổng thể công trình được tạo hình như một cuốn vở mở, với các khối nhà bố trí hài hòa quanh những khoảng sân và không gian sinh hoạt chung. Từ diện mạo khang trang ấy, ngôi trường mới không chỉ mở ra một môi trường học tập tốt hơn cho gần 1.000 học sinh mà còn đặt thêm nền móng cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và chăm lo đời sống của con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên.

Cùng với tiếng trống khai giảng sáng 5/9, những ước mơ của học trò vùng cao Mường Khương cũng mở ra một hành trình mới trong ngôi trường khang trang, hiện đại.

(Tổng hợp)