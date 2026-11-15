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Việt Nam vừa bàn giao "món quà lớn" cho Cuba, nặng 1.500 tấn

Minh Hằng
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Đây là món quà từng tạo kỳ tích trên đất Cuba.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long (thứ 3, từ phải sang) chứng kiến Lễ ký biên bản bàn giao 1.500 tấn gạo. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long (thứ 3, từ phải sang) chứng kiến Lễ ký biên bản bàn giao 1.500 tấn gạo. Ảnh: TTXVN

Vừa qua, Công ty AgriVMA (Việt Nam) bàn giao lô gạo thứ tư 1.500 tấn cho đối tác Cuba trong năm 2026, mở rộng canh tác và đầu tư công nghệ xay xát để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở quốc gia Caribe.

Cụ thể, theo một thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba, ngày 10/11, tại nhà máy xay xát gạo huyện San Cristobal, tỉnh Artemisa, Cuba, đại diện doanh nghiệp sản xuất lúa gạo AgriVMA của Việt Nam đã bàn giao 1.500 tấn gạo CT16, với 20% tấm, cho công ty nông nghiệp Los Palacios của Cuba.

Tại sự kiện, Giám đốc công ty Agri VMA Nguyễn Thị Thơm và Tổng Giám đốc công ty nông nghiệp Los Palacios, Michel Ballate Camejo, đã ký hợp đồng bàn giao, với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và đại diện Bộ Nông nghiệp Cuba. Đây chính là lô gạo thứ 4 được Agri VMA bàn giao cho Cuba trong năm 2026, theo thỏa thuận song phương.

Trên thực tế, hiện thực hóa thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba ký kết hồi tháng 9/2024, công ty AgriVMA đã phối hợp với phía Cuba triển khai 3 mô hình thí điểm.

Thứ nhất, chủ động hoàn toàn trong canh tác lúa.

Thứ hai, cung cấp vật tư và kỹ thuật cho người nông dân Cuba.

Thứ ba, bán, cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc và hỗ trợ kỹ thuật cho các nông hộ Cuba.

Tính đến nay, công ty Agri VMA đã mở rộng diện tích canh tác từ 1.000ha lên hơn 2.500ha ở tỉnh Pinar del Rio, Granma, Sancti Spiritus và Villa Clara. Đặc biệt, giống lúa lai CT16 được Agri VMA canh tác ở Cuba cho năng suất trên 7 tấn thóc tươi/ha.

Ngoài ra, Agri VMA đã lắp đặt và đưa vào hoạt động nhà máy xay xát đầu tiên, sử dụng công nghệ và dây chuyền của Việt Nam, tại huyện San Cristobal.

Theo TTXVN, ông Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Agri VMA, cho biết công ty dự kiến tiếp tục bàn giao 500 tấn gạo trong tháng 12/2026.

Cùng với đó, trong những năm tới, Agri VMA sẽ mở rộng diện tích canh tác, tăng cường đầu tư vào khâu sau thu hoạch. Tính đến nay, nhà máy xay xát đã hoàn thành và nhà máy sấy đang được hoàn thiện để nâng cao hiệu quả bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

Giống lúa của Việt Nam tạo nên kỳ tích ở Cuba

Việt Nam vừa bàn giao "món quà lớn" cho Cuba, nặng 1.500 tấn - Ảnh 1.

Hoạt động thu hoạch lúa ở Cuba. Ảnh: Đại sứ Việt Nam ở Cuba

Vào tháng 3/2025, chỉ sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam (Công ty Agri VMA) và người nông dân Cuba ở địa phương, 16 ha đầu tiên trồng giống lúa CT16 trên diện tích 1.000 ha đã cho kết quả ấn tượng, với năng suất bình quân đạt trên 7,2 tấn thóc/ha.

Nhờ giống lúa, vật tư và kỹ thuật của các kỹ sư nông nghiệp Việt Nam nên sản lượng thu hoạch đã vượt xa so với sản lượng thu hoạch của người nông dân và doanh nghiệp Cuba trước đó (khi chỉ đạt khoảng 3 tấn thóc/ha). Đây được coi là kỳ tích ở Cuba. Đồng thời, đây là điểm sáng của kết quả Thỏa thuận hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam với Cuba.

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Trên thực tế, giống CT16 được công nhận giống cây trồng mới tại Việt Nam từ năm 2011 và được gia hạn công nhận lưu hành năm 2022 theo Quyết định số 520/QĐ-TT-CLT ngày 30/12/2022 của Cục Trồng trọt (nay là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật).

Đáng chú ý, giống lúa lai ba dòng CT16 được lai tạo từ tổ hợp lai có dòng mẹ là Nhị 32A và dòng bố là R16. Giống lúa này đã được chuyển giao cho Công ty TNHH Cường Tân (Nam Định) từ năm 2014.

Giống CT16 tại Việt Nam có thời gian sinh trưởng vụ Xuân từ 125 - 135 ngày, trong khi vụ Mùa hoặc Hè Thu từ 100-115 ngày. Giống lúa này gieo cấy được cả 2 vụ/năm, vớiăng suất đạt từ 7 - 8 tấn/ha/vụ.

Giống CT16 có khả năng chống chịu sâu bệnh hại tự nhiên ở mức trung bình. Giống lúa này còn có khả năng chống đổ và chịu lạnh tốt. Ngoài ra, sản xuất hạt giống lai F1 cho năng suất cao, từ 3 - 3,5 tấn/ha.

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