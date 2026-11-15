Lộ thêm bằng chứng "ngoại tình" của cựu CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang và "người tình" Alice Huang có cử chỉ thân mật tại một triển lãm công nghệ ở Đài Loan (Trung Quốc) từ năm 2024.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang có cử chỉ thân mật trước nhiều người tại một sự kiện ở Đài Loan (Trung Quốc) năm 2024. Ảnh: Reuters

Theo New York Post ngày 14/11, những bức ảnh mới công bố về Jensen Huang có cử chỉ thân mật với Alice Huang do hãng Reuters chụp vào ngày 2/6/2024 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Đây cũng là thời điểm sau khi ông Jensen Huang (trên cương vị là CEO Nvidia) phát biểu tại triển lãm công nghệ Computex cùng ngày.

Những hình ảnh này cho thấy Alice Huang đặt tay lên vai Jensen Huang, trong khi ông đặt tay lên eo nữ doanh nhân. Ngoài ra, những hình ảnh khác hai người nhìn nhau, đứng gần gũi giữa đám đông.

Bức ảnh ghi lại cử chỉ thân mật của Jensen Huang và Alice Huang, ngày 2/6/2024. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 14/11, theo tờ Straits Times, ông Jensen Huang và Alice Huang còn từng xuất hiện chung tại nhà hàng Ristorante Da Valentino ở Singapore từ tháng 12/2023. Đây là nhà hàng của đầu bếp người Italy Valentino Valtulina và hiện đã đóng cửa.

Một hình ảnh khác tại sự kiện ngày 2/6/2024 cho thấy Alice Huang nhìn Jensen Huang khi ông bắt tay với một người ủng hộ. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 12/11, ông Jensen Huang đã khép lại 33 năm sáng lập và lãnh đạo Nvidia với quyết định từ chức khỏi vị trí CEO, sau hai tuần sóng gió với liên tiếp các tin đồn ngoại tình.

Đáng chú ý, thông tin được hé lộ đầu tiên và có sức ảnh hưởng lớn nhất khiến Huang mất ghế là nghi vấn ông có quan hệ ngoài luồng với Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed ở Singapore bị nghi ngờ hỗ trợ tuồn chip AI cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Bà Alice Huang bị nghi ngờ là "điệp viên" được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển mộ. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã liên tục phủ nhận, cho rằng đây là thông tin bịa đặt nhằm bôi nhọ và tạo cớ cho cuộc đối đầu công nghệ.

Alice Huang đã kết hôn với một doanh nhân Trung Quốc

Đáng chú ý, trước khi vướng nghi vấn ngoại tình với cựu CEO Nvidia, bà Alice Huang kết hôn với Khang Vĩ, từng được đánh giá là gương mặt tuổi trẻ tài cao trong lĩnh vực tài chính ở Trung Quốc. Hai người được xem là "cặp đôi quyền lực" trong giới tài chính.

Bà Alice Huang (khoảng 42 tuổi) được cho là từng làm phóng viên cho đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Sau đó, bà chuyển đến Hong Kong vào giữa những năm 2000, theo học chương trình thạc sĩ ngành nghiên cứu truyền thông tại Đại học Baptist Hong Kong, và làm việc tại HSBC và Citic Securities.

Alice Huang bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ năm 2015, khi được tuyển vào công ty Quản lý Đầu tư Hợp Tích Thượng Hải do ông Khang Vĩ sáng lập.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang được cho là có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang. Ảnh: MEDIAFINE GLOBAL

Bà Alice Huang và ông Khang Vĩ đã kết hôn và cùng điều hành công ty. Alice Huang được đánh giá là một người quảng giao, hoạt ngôn, trong khi Khang Vĩ thích sống kín tiếng hơn nhiều.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, ông Khang Vĩ bắt đầu vướng rắc rối pháp lý. Ông Khang Vĩ bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt vào năm 2018 và 2025, với tổng số tiền 2,9 triệu nhân dân tệ (434.600 USD), vì sử dụng nhiều pháp nhân đầu tư để giành quyền kiểm soát các công ty mà không công bố thông tin theo quy định.

Theo tạp chí kinh tế Tài Tân của Trung Quốc, hồi đầu năm 2026, ông Khang Vĩ đã bị cảnh sát Thượng Hải áp dụng "biện pháp tố tụng", trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, bà Alice Huang vẫn duy trì quan hệ với Khang Vĩ trong suốt giai đoạn sóng gió. Văn phòng tại Thượng Hải của Hợp Tích cho biết, bà đã nghỉ việc từ năm 2017. Tuy nhiên, một nhà đầu tư từng nhận đề xuất kinh doanh vào năm ngoái cho biết bà Alice Huang vẫn sử dụng danh thiếp của công ty.

Ông Khang Vĩ (thứ 4 từ phải sang) và Alice Huang tại Tập đoàn Đổi mới sáng tạo Ô tô Trung Quốc (CATARC) trong hình ảnh được HK01 thu thập ngày 10/11. Ảnh: HK01

Theo tạp chí Information, ông Khang Vĩ có thể là người đã giới thiệu Alice Huang với Jensen Huang, khi cựu CEO Nvidia tham gia một số thương vụ mua lại công ty trò chơi điện tử Trung Quốc vào khoảng một thập niên trước.

Trong một buổi gọi vốn vào đầu năm ngoái cho dự án trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm triệu USD tại khu vực Đông Nam Á, bà Alice Huang và Khang Vĩ xuất hiện cùng nhau, nhưng chỉ giới thiệu là "đối tác kinh doanh". Hai người đã nhấn mạnh với các nhà đầu tư về khả năng bảo đảm nguồn cung bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia và quảng bá Alibaba, tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, là khách hàng của dự án.

Bài tham khảo nguồn: New York Post, Straits Times, Caixin, New York Times, FT