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Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long muốn thành lập công ty mới

Minh Hằng
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Tập đoàn Hòa Phát dự kiến góp gần 650 tỷ đồng để thành lập một công ty.

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: VGP

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: VGP

Mới đây, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 13/11, về việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát. Cụ thể, vốn điều lệ dự kiến của doanh nghiệp là 650 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát góp 649,87 tỷ đồng, tương ứng với 99,98% vốn điều lệ.

Theo nghị quyết trên, công ty mới hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, quản lý toàn bộ phần vốn góp của Hòa Phát tại doanh nghiệp mới.

Trên thực tế, việc Hòa Phát lên kế hoạch thành lập công ty về năng lượng tái tạo, trong bối cảnh tập đoàn đang chủ động phần lớn về nhu cầu điện sản xuất.

Tập đoàn Hòa Phát cũng đã có một số động thái mở rộng sang mảng năng lượng tái tạo trong năm nay. Cụ thể, vào tháng 6, Hòa Phát đã góp 600 tỷ đồng để nắm giữ 30% vốn của CTCP Điện gió Ngoài khơi Sông Hậu, doanh nghiệp sản xuất điện gió và mặt trời.

Tập đoàn Hòa Phát đã tự chủ khoảng 90% lượng điện để sản xuất thép

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Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: HPG

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã đầu tư vào một số dự án điện, nhưng chủ yếu phục vụ nội bộ cho các nhà máy. Theo báo cáo từ Hòa Phát, trong 10 tháng năm 2026, tập đoàn đã tự chủ khoảng 90% lượng điện để sản xuất thép tại hai khu liên hợp sản xuất tại Quảng Ngãi và Hải Dương, qua đó giúp tiết kiệm khoảng 8.798 tỷ đồng.

Đây là nguồn điện được tạo ra từ việc thu hồi nhiệt dư trong quá trình luyện coke, cũng như tận dụng khí dư phát sinh khi luyện gang, luyện thép để làm nhiên liệu cho hệ thống phát điện. Nhờ công nghệ giúp doanh nghiệp tận dụng năng lượng trong quá trình sản xuất, từ đó giảm lượng điện phải mua từ bên ngoài.

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Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 12 triệu tấn/năm, và hiện đang vận hành hai nhà máy nhiệt điện với tổng cộng 10 tổ máy phát, công suất 600MW.

Trong khi đó, tại Hải Dương, khu liên hợp gang thép có công suất 2,5 triệu tấn/năm, với hệ thống phát điện bao gồm 5 tổ máy, tổng công suất 114MW.

Trên thực tế, đến nay, Tập đoàn Hòa Phát vẫn chưa công bố chiến lược tham gia mảng năng lượng tái tạo. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nông nghiệp, sản xuất container... Tuy nhiên, thép vẫn là nguồn thu chính, khi đóng góp trên 95% doanh thu của Hòa Phát.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là một trong 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 170.274 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của tập đoànđạt 23.746 tỷ đồng, tức là gấp hai lần năm ngoái.

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