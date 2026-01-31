Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela tối 30/1. Ảnh: Mofa

Tối 30/1, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto.

Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và Tổng Bí thư Đảng Xã hội chủ nghĩa Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội lần thứ XIV tín nhiệm bầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela bày tỏ ngưỡng mộ và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới; khẳng định Chính phủ Venezuela và Đảng PSUV hết sức coi trọng quan hệ đoàn kết, hợp tác với Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa Venezuela và Việt Nam trong tình hình mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông báo kết quả chính của Đại hội XIV của Đảng; nhấn mạnh Việt Nam theo dõi tình hình và chia sẻ những thách thức mà nhân dân Venezuela đang đối mặt, khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng PSUV, Chính phủ và nhân dân Venezuela.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác truyền thống, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Venezuela phát triển thực chất, hiệu quả.

Hai bên thông tin và trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước thời gian gần đây; nhất trí phối hợp khởi động lại và duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trước hết là Kỳ họp lần thứ IV Ủy ban liên chính phủ, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhất trí cùng nhau rà soát các thỏa thuận, dự án hợp tác đã ký, cũng như các sáng kiến, dự án hợp tác tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và yêu cầu của hai bên để xây dựng chương trình nghị sự mới giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.