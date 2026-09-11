Việt Nam và Pháp ký thoả thuận vệ tinh, đường sắt, khoáng sản thiết yếu

Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về trong lĩnh vực vệ tinh, khoáng sản thiết yếu, đường sắt…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm:

1.Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Gia đình, Tự chủ và Người khuyết tật Pháp.

2.Tuyên bố chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự.

3.Ý định thư giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát Trái đất.

4.Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp.

5.Thoả thuận vay về Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội (tỉnh Điện Biên) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

6.Bản ghi nhớ về thành lập Trường Công nghệ Đường sắt (thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải).

7.Biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Airbus về việc mua tàu bay A350-900.

8.Ý định thư giữa Vietravel Airlines và Airbus về việc đặt mua 20 tàu bay A220 và 30 tàu bay A321neo.

9.Hợp đồng về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị tàu bay A320 và A330 của Vietjet Air

10.Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.