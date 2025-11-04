HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Việt Nam và Campuchia tăng cường phối hợp ngăn chặn tội phạm công nghệ cao

Ban Thời sự |

Công an Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.


Trong bối cảnh các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới ngày càng tinh vi, lực lượng công an Việt Nam và Campuchia đang siết chặt phối hợp để đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này. Một đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì vừa có chuyến làm việc tại Campuchia, phối hợp cùng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia và công an các địa phương trọng điểm trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên đã trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ dữ liệu và thống nhất cơ chế phối hợp điều tra các đường dây lừa đảo trực tuyến, mua bán người và cưỡng ép lao động liên quan công dân hai nước. Việt Nam cũng đề nghị phía Campuchia cung cấp thông tin về các điểm nóng, đồng thời hai bên đang xúc tiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Cục Cảnh sát Hình sự, hướng tới triển khai các chuyên án chung.

Chuyến công tác thể hiện quyết tâm của hai nước trong bảo đảm an ninh biên giới, không gian mạng và củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

