Việt Nam ủng hộ 50.000 USD cho quỹ ứng phó với Covid-19 của WHO

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 24-4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tượng trưng khoản đóng góp 50.000 USD của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm góp phần chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Tham dự buổi lễ có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao; ông Kidong Park, Đại diện WHO tại Việt Nam, Đại diện Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc (LHQ) và một số cán bộ của WHO.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ mục tiêu kép của Chính phủ Việt Nam là vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa bảo đảm ổn định kinh tế xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn tới WHO và các tổ chức chuyên môn LHQ nói chung cũng như Văn phòng WHO và Văn phòng Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam nói riêng trong việc ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ trong hơn 40 năm qua.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng nhấn mạnh dù Việt Nam đang chịu nhiều tác động do đại dịch gây ra, nhưng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và hiện đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ 2020-2021, Chính phủ Việt Nam quyết định đóng góp 50.000 USD hỗ trợ Quỹ Ứng phó Covid-19 của WHO với hy vọng sẽ phần nào giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch.

Trong bối cảnh, đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, cản trở quá trình phát triển bền vững trên toàn thế giới và khu vực, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn WHO tiếp tục đóng vai trò trung tâm, dẫn dắt và điều phối hiệu quả các nỗ lực quốc tế, đáp ứng mong đợi của các nước thành viên; đề nghị WHO tiếp tục quan tâm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt những nơi có hệ thống y tế yếu kém.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện WHO tại Việt Nam, Ông Kidong Park đánh giá Việt Nam là nước đang đi đầu trong lĩnh vực ngoại giao y tế, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ chân thành, quý báu dành cho Quỹ ứng phó Covid-19 của WHO.

Đại diện WHO chúc mừng những thành tựu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc kiểm soát và ngăn chặn Covid-19 với hơn 80% ca bình phục, không có ca tử vong và không có ca mới trong 8 ngày qua. Điều đó có được là nhờ sự tham gia quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành cũng như sự hưởng ứng, tin tưởng của người dân.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, nguy cơ lây lan vẫn còn tiềm tàng, WHO hoàn toàn nhất trí với 4 đề xuất của Việt Nam, nêu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao về Covid-19 trong khuôn khổ Liên minh Chủ nghĩa Đa phương về ứng phó với Covid-19 là cần đoàn kết, chia sẻ, ngăn chặn và kích thích nền kinh tế hậu Covid-19; ủng hộ đề xuất của Việt Nam về sự cần thiết có Ngày quốc tế đoàn kết toàn cầu ứng phó với dịch bệnh.

Một số hình ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tượng trưng khoản đóng góp 50.000 USD của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới tới ông Kidong Park, Đại diện WHO tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu

Ông Kidong Park, Đại diện WHO tại Việt Nam