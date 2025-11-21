Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 20, tiến hành các hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 21 đến 23-11.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung.

Bên cạnh đó, việc Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam như một tiếng nói tích cực từ khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy vai trò của các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững và công bằng kinh tế, góp phần nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, chuyến thăm của Thủ tướng góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên tầm cao mới, đạt những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực trong thương mại, đầu tư, công nghiệp, khoáng sản, logistics, chuỗi cung ứng xanh và đổi mới sáng tạo. Việt Nam mong muốn thiết lập hành lang ưu tiên cho dòng vốn, công nghệ, hàng hóa và nhân lực lưu chuyển thuận lợi, mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt.

Cùng với đó, Việt Nam mong muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch, gắn kết cộng đồng người Việt tại Nam Phi với sở tại cũng như với quê hương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng lãnh đạo Algeria tại lễ khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers ngày 20-11. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường nhận định chuyến thăm của Thủ tướng không chỉ củng cố nền tảng chính trị - ngoại giao mà còn mở ra tầm cao mới trong hợp tác kinh tế - thương mại. Nhiều năm qua, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, đạt kim ngạch hơn 1 tỉ USD/năm, riêng năm 2024 đạt hơn 1,7 tỉ USD.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tập trung thúc đẩy các lĩnh vực then chốt như tăng cường thương mại và đầu tư với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều, tận dụng lợi thế của Nam Phi là cửa ngõ vào thị trường châu Phi, thúc đẩy tiềm năng đầu tư vốn vào nhau; chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số; trao đổi về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và những thách thức đối với phát triển bền vững. Những lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn góp phần vào chương trình nghị sự chung của G20 cũng như thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Việt Nam mong muốn chia sẻ kinh nghiệm từ hành trình chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu; đề xuất các giải pháp công bằng cho các nước đang phát triển, nhằm thúc đẩy đoàn kết và bình đẳng toàn cầu - phù hợp với tinh thần "Hợp tác làm nên sức mạnh của G20" mà Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã nhấn mạnh.