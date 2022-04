Việt Nam tăng cường nhập khẩu than từ Nam Phi

Nhiều năm qua, Việt Nam đã nhập khẩu than từ nước này và trở thành 1 trong 5 đối tác nhập khẩu than lớn nhất của Nam Phi trong năm 2019, 2020.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy, nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam ngày càng cao, dự báo khoảng gần 47 triệu tấn than trong năm 2025 và lên đến 124 triệu tấn vào năm 2045.

Số liệu thống kê của Cơ sở dữ liệu thống kê thương mại của Liên Hợp Quốc (UN Comtrade) cho thấy, Việt Nam đã nhập khẩu từ Nam Phi khoảng 126.000 tấn than, tương đương với 7,6 triệu USD vào năm 2019; khoảng 2,6 triệu tấn, tương đương với 123,4 triệu USD vào năm 2020 và khoảng 7,5 triệu tấn vào năm 2021, tương đương với 360 triệu USD.

Nam Phi có trữ lượng than rất lớn, vào khoảng 50 tỷ tấn và là 1 trong 5 nước xuất khẩu than lớn nhất trên thế giới. Than Nam Phi có các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản tương đương với than khai thác tại Việt Nam, phù hợp cho sản xuất điện và các ngành sản xuất của Việt Nam.

Được biết, hiện các doanh nghiệp nhập khẩu than hàng đầu của Việt Nam cùng một số đối tác cung cấp than phía Nam Phi đang trao đổi, giới thiệu nhu cầu nhập khẩu, năng lực sản xuất cũng như khả năng cung ứng than cho Việt Nam.