Việt Nam sở hữu ngôi làng chài 400 năm tuổi ví như “viên ngọc thô” của xứ Nẫu, được đề cử “Làng du lịch tốt nhất thế giới”

Làng Lò (Đắk Lắk) được chọn là 1 trong 5 ngôi làng đại diện của Việt Nam tham gia đề cử giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2026.

Nằm bên bờ biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Làng Lò có lịch sử hơn 400 năm, hiện có khoảng 1.500 hộ dân sinh sống.

Tên gọi của ngôi làng gắn với một phần lịch sử mưu sinh của người dân nơi đây. Trước đây, khi nghề đánh bắt là nguồn sống chính, trong làng có rất nhiều lò hấp, sấy cá.

Cứ 3-4 hộ dân trong làng xây chung với nhau một lò bằng gạch, bên ngoài trét bùn trộn rơm để giữ nhiệt. Cá sau khi đánh bắt được trộn với muối rồi đưa vào lò hấp, sấy để bảo quản trước khi vận chuyển đi nhiều nơi.

Những chiếc lò từng gắn với cuộc sống của bao thế hệ ngư dân cũng trở thành dấu ấn tạo nên tên gọi Làng Lò.

Sức hút của ngôi làng không chỉ đến từ biển xanh mà còn nằm trong chính không gian làng quê ven biển với những mái ngói đỏ truyền thống, tường được sơn vàng, từng con ngõ nhỏ và đời sống cộng đồng được hình thành, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Năm 2023, thị xã Đông Hòa (cũ) đã triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Làng Lò. Từ đó, một số homestay, quán cà phê biển nhỏ bắt đầu hình thành, mở thêm không gian để du khách trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương.

Từ một ngôi làng sống chủ yếu nhờ biển và nghề đánh bắt, Làng Lò đang từng bước chuyển mình khi những ngôi nhà mang dáng dấp hiện đại hơn được xây dựng. Sự đổi thay ấy mở ra hướng phát triển mới nhưng cũng đặt ra bài toán gìn giữ những nếp nhà cũ và dấu tích nghề biển. Đó là những giá trị làm nên bản sắc riêng của ngôi làng này.

Năm 2026, Làng Lò được lựa chọn tham gia đề cử Giải thưởng Best Tourism Villages của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism). Ngoài Làng Lò còn có 4 ngôi làng khác được lựa chọn tham gia giải thưởng trên gồm, Làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai), Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), Măng Đen Treehouse (Quảng Ngãi) và Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn). Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào cuối năm nay.