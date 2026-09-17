Việt Nam sở hữu một ngành 'báu vật' mà Trung Quốc rất muốn hồi sinh: Mỹ, Nga tích cực săn lùng, xuất khẩu mang về hơn nửa tỷ USD

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới ở mặt hàng này.

Xuất khẩu nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm 2026, khi nhu cầu đối với các sản phẩm tự nhiên, thân thiện với môi trường ngày càng được chú trọng tại nhiều thị trường quốc tế.

Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt khoảng 576 triệu USD trong 7 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 7, kim ngạch đạt gần 86 triệu USD, giảm khoảng 4% so với tháng trước nhưng tăng tới 30% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam vẫn duy trì tích cực trên thị trường quốc tế.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của sản phẩm mây, tre, cói và thảm Việt Nam. Trong 7 tháng, xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 282 triệu USD, chiếm khoảng 49% tổng kim ngạch và tăng 18% so với cùng kỳ.

Nhóm thị trường EVFTA cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần 10%, với kim ngạch khoảng 112 triệu USD. Một số thị trường trong khối có mức tăng đáng chú ý như Tây Ban Nha tăng hơn 22%, Hà Lan gần 30% và Thụy Điển khoảng 26%.

Tại châu Á, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 55%, đạt khoảng 8 triệu USD, trong khi Ấn Độ tăng hơn 22%, lên khoảng 23 triệu USD. Trung Quốc được cho là đang đẩy mạnh "hồi sinh" những rừng tre để thay thế cho nhựa trong những năm nay.

Nga là thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong số các thị trường được thống kê, với kim ngạch tăng hơn 400% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng được cho là đến từ xu hướng tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do cũng giúp sản phẩm Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận các thị trường lớn.

Dù tăng trưởng tích cực, xuất khẩu nhóm hàng này vẫn chịu sức ép tại một số thị trường truyền thống.

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang Đức giảm gần 8%, Pháp giảm khoảng 6%, Anh giảm hơn 2%. Tại các thị trường ngoài châu Âu, xuất khẩu sang Canada giảm khoảng 3%, trong khi Australia giảm hơn 2%.

Các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất tại một số thị trường, đặc biệt ở châu Âu. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Những tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu mây, tre, cói và thảm của Việt Nam. Tại các thị trường phương Tây, nhu cầu mua sắm đồ trang trí nội thất và quà tặng thường tăng vào mùa lễ hội, đặc biệt trong giai đoạn Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Năm mới.

Trong bối cảnh này, việc đa dạng hóa mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh và khai thác thêm những thị trường còn dư địa được xem là hướng đi quan trọng đối với doanh nghiệp.

Với đà tăng trưởng hiện tại, nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm được kỳ vọng tiếp tục duy trì mức tăng trong những tháng cuối năm và đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam trong năm 2026.