Việt Nam sở hữu "báu vật trời ban" xếp thứ 3 thế giới về sản lượng: Mỹ, Trung Quốc, châu Âu đều săn lùng, thu “sương sương” 300 triệu USD chỉ trong tháng 9

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều trong tháng 9/2023 đạt 56.794 tấn với trị giá hơn 310 triệu USD, giảm 6,3% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng 8/2023. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều đạt 452.590 tấn với trị giá hơn 2,5 tỷ USD, tăng 18,8% về lượng và tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về các thị trường, Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan lần lượt là 3 thị trường lớn nhất của hạt điều Việt Nam. Cụ thể trong tháng 9/2023, xuất khẩu hạt điều sang Mỹ đạt 12.065 tấn với trị giá hơn 64,4 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 19,2% về trị giá so với tháng 8/2023. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ đạt 115.761 tấn, thu về hơn 656 triệu USD, tăng 7,2% về lượng và tăng 4,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.668 USD/tấn, giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ.

Xếp thứ 2 là Trung Quốc, đồng thời là quốc gia đang tăng mạnh nhập khẩu hạt điều của Việt Nam. Cụ thể trong tháng 9, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc đạt 12.689 tấn với trị giá hơn 73 triệu USD, tăng 19,7% về lượng và tăng 21,6% về trị giá so với tháng trước đó. Hết quý 3, xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc thu về hơn 433 triệu USD với 70.479 tấn, tăng mạnh 38,6% về lượng và tăng 42,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu sang thị trường tỷ dân đạt bình quân 6.154 USD/tấn, tăng nhẹ 2,65% so với cùng kỳ năm 2022.

Thị trường lớn thứ 3 nhập khẩu điều của Việt Nam là Hà Lan. Trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan 5.247 tấn điều và thu về hơn 29 triệu USD, giảm 13,6% về lượng và giảm 15,2% về trị giá so với tháng trước đó. Tính chung trong 9 tháng, Việt Nam thu về hơn 256 triệu USD nhờ xuất khẩu 44.099 tấn điều sang Hà Lan, tăng 6,03% về lượng nhưng tăng mạnh 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.817 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2021, tổng diện tích cây điều của Việt Nam khoảng 305 nghìn ha, tổng sản lượng hạt điều thô đạt khoảng 367,2 nghìn tấn, xếp thứ 3 trên thế giới, năng suất bình quân đạt khoảng 1,18 tấn/ha. Theo thống kê, điều nhân của Việt Nam đã có mặt ở 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong năm 2022 đạt 519.782 tấn, trị giá 3,08 tỷ USD, giảm 10,3% về lượng, giảm 15,1% về giá trị so với năm 2021. Ngành điều Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 thế giới về công nghệ và sản lượng điều nhân xuất khẩu, chiếm khoảng 80% thương mại điều nhân toàn cầu. Các thị trường xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc…