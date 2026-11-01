Việt Nam sẽ xây sân bay trên hòn đảo tiền tiêu ở cực Tây Nam Tổ quốc: Rộng hơn 271ha, có đường băng dài 2.400m, đón máy bay Airbus A321

Cảng hàng không Thổ Chu được đề xuất quy hoạch trên diện tích khoảng 271,4ha, với đường cất hạ cánh dài 2.400m, có thể khai thác máy bay Airbus A320, A321 và các loại tương đương.

Bộ Xây dựng ra văn bản Thông báo Kết luận của Hội đồng thẩm định về Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thổ Chu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Hội đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ của Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn, đồng thời cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch được đề xuất.

Theo phương án đề xuất, Cảng hàng không Thổ Chu là sân bay nội địa, sử dụng chung cho mục đích dân dụng và quốc phòng. Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất khai thác khoảng 20.000 hành khách mỗi năm và có khoảng 2 vị trí đỗ tàu bay.

Đường cất hạ cánh mang ký hiệu 05/23 được đề xuất có kích thước 2.400 x 45m. Trong đó, đầu đường cất hạ cánh 05 áp dụng phương thức tiếp cận chính xác CAT I, còn đầu 23 sử dụng phương thức tiếp cận giản đơn.

Các loại máy bay dự kiến khai thác tại sân bay gồm Airbus A320, A321 và các loại tương đương.

Theo hồ sơ quy hoạch chi tiết, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Thổ Chu khoảng 271,4ha. Trong đó, đất quân sự quản lý, sử dụng riêng chiếm khoảng 74,51ha; đất hàng không dân dụng khoảng 9,92ha; phần đất sử dụng chung cho quân sự và dân dụng do quân sự quản lý khoảng 186,97ha. Diện tích này dự kiến được giữ nguyên trong tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Thổ Chu có tổng vốn đầu tư dự kiến 28.800 tỷ đồng

Trước đó, ngày 6/5/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-BXD, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu vào quy hoạch.

Theo phương án quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc được điều chỉnh, sân bay Thổ Chu có quy mô cấp 4C, công suất thiết kế dự kiến khoảng 20.000 hành khách/năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng diện tích đất dự kiến tại bước quy hoạch hệ thống là khoảng 234,06ha, với chi phí đầu tư ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng cho thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Việc bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội tại vùng biển phía Nam của Tổ quốc.