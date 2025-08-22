Trong các dự án siêu công trình nhà hát đắt đỏ nhất thế giới như nhà hát Sheikh Jaber Al-Ahmad Cultural Centre (nằm tại Kuwait thuộc khu vực Trung Đông) 775 triệu USD và nhà hát Copenhagen Opera House (Đan Mạch) 370 triệu USD, sắp có sự góp mặt của đại diện Việt Nam vào năm 2029 khi công trình được hoàn thành.

Đó là nhà hát Opera Hà Nội sắp được triển khai tại bán đảo Quảng An, TP Hà Nội với tổng mức đầu tư của dự án tạm tính lên tới 12.756 tỷ đồng (tương đương 485 triệu USD).

Nhà hát Opera Hà Nội là một phần của dự án Sun Grand City Tây Hồ View, do Sun Group đầu tư.

Phía đông và đông nam khu đất giáp đường Đặng Thai Mai, phía tây giáp Hồ Tây. Dự án có phía tây bắc giáp khu dân cư hiện hữu và phía bắc là đường quy hoạch nối Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Tổng diện tích khu đất hơn 191.240 m2, trong đó phần dành cho xây dựng Nhà hát Ngọc trai và công viên khoảng 182.000 m2, còn lại làm bãi đỗ xe và đường giao thông.

Nhà hát này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, Renzo Piano, ông là tác giả của các công trình biểu tượng như trung tâm Georges Pompidou ở Paris (Pháp) hay The Shard ở London (Anh).

Nhà hát Opera Hà Nội nằm nổi trên mặt hồ Đầm Trị với kiến trúc mái vòm độc đáo lấy cảm hứng từ những con sóng Hồ Tây. Trên bề mặt mái vòm có phủ một lớp ceramic hiệu ứng ngọc trai, từ đó phản chiếu ánh sáng và sự chuyển động của không gian, thời gian với nhiều sắc thái khác nhau của màu trời và màu mặt nước. Vì vậy, vào mọi khoảnh khắc trong ngày như bình minh, hoàng hôn, hay buổi tối, mái vòm của nhà hát sẽ phản ánh các sắc thái màu khác biệt.

Không chỉ có vỏ mái độc đáo bậc nhất thế giới, Nhà hát Opera Hà Nội còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí, nhằm đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật. Đây là hệ thống rất hiếm nhà hát nào trên thế giới có được.

Sau khi hoàn thiện, đây dự kiến sẽ là một trong các nhà hát lớn nhất châu Á với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi.﻿

Nhà hát Opera HN sẽ có nội thất tương tự như Nhà hát Stavros Niarchos của nhà thiết kế Renzo Piano.

Theo tiến độ được thành phố duyệt, quý 1 đến quý 3 năm 2025 là giai đoạn chuẩn bị dự án. Sau thời điểm này, đến quý 1/2029 là thời gian để nhà đầu tư thực hiện dự án và dự kiến hoàn thành vào khoảng quý 2 đến quý 3 năm 2029.

Cuối tháng 4 năm 2025, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định Công ty TNHH Thành phố Mặt trời - công ty liên quan của Tập đoàn Sun Group đã đạt yêu cầu đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư cho dự án Nhà hát. Công ty này được thành lập từ tháng 5/2006, hiện có vốn điều lệ hơn 3.265 tỷ đồng.﻿