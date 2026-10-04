HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam sẽ đào hầm xuyên núi qua đèo dài nhất cả nước, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống còn 10 phút, hoàn thành ngay năm sau

Thanh Phong
|

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,8km. Trong đó, hầm chính dài 2,63km và hầm phụ dài 2,65km.

Chiều 2/10, UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Lai Châu tổ chức làm việc trao đổi về tình hình triển khai dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu phương án kết nối giao thông và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2023–2027, với chiều dài tuyến khoảng 8,8 km, trong đó khoảng 4,6 km thuộc địa phận tỉnh Lai Châu và 4,2 km thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa hai tỉnh, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội, du lịch khu vực.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phía Lai Châu cơ bản hoàn thành, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công. Phía Lào Cai đang tiếp tục triển khai các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số vị trí còn vướng mắc liên quan đến phương án kết nối với khu đô thị phía Sa Pa.

- Ảnh 1.

Tại buổi làm việc, hai tỉnh tập trung trao đổi về phương án điều chỉnh dự án và các nội dung cần phối hợp trong quá trình triển khai, nhất là phạm vi đầu tư, phương án kết nối tuyến đường phía Lai Châu với hệ thống giao thông phía Lào Cai. Các cơ quan, đơn vị hai địa phương cũng rà soát tiến độ thực hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; qua đó xác định những nội dung cần tiếp tục phối hợp xử lý, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ của dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục thuộc phạm vi dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai trong việc rà soát phương án kết nối, bảo đảm sự đồng bộ về hướng tuyến, cao độ và các điều kiện kỹ thuật liên quan. Việc phối hợp giữa hai địa phương có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm tính liên tục của tuyến giao thông sau khi công trình hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án đầu tư đoạn tuyến kết nối phía Sa Pa phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Trong quá trình nghiên cứu, cần làm rõ phạm vi, quy mô đầu tư và điểm kết nối giữa các đoạn tuyến, bảo đảm thống nhất về giải pháp kỹ thuật, hạn chế chồng lấn trong đầu tư và tạo thuận lợi cho việc tổ chức giao thông.

Đối với phương án kết nối phía Lào Cai, hai tỉnh thống nhất tiếp tục rà soát, nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế, bảo đảm kết nối đồng bộ với tuyến đường phía Lai Châu. Các nội dung cụ thể sẽ được các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được khởi công ngày 19/12/2025, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Lai Châu. Dự án được kỳ vọng tạo tuyến kết nối trực tiếp với Lào Cai, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng tại khu vực Tây Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,8km. Trong đó, hầm chính dài 2,63km và hầm phụ dài 2,65km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, nền đường rộng 9m, kết hợp hệ thống cầu, thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

“Mở kho” 2,47 triệu m³ đất, thành phố trẻ nhất VN tung động thái lớn tiếp sức đại dự án gần 200.000 tỷ
Tags

hoàng liên

Sa Pa

Lào Cai

Lai Châu

giải phóng mặt bằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại