Việt Nam sẽ đào hầm xuyên núi qua đèo dài nhất cả nước, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống còn 10 phút, hoàn thành ngay năm sau

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,8km. Trong đó, hầm chính dài 2,63km và hầm phụ dài 2,65km.

Chiều 2/10, UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Lai Châu tổ chức làm việc trao đổi về tình hình triển khai dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu phương án kết nối giao thông và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2023–2027, với chiều dài tuyến khoảng 8,8 km, trong đó khoảng 4,6 km thuộc địa phận tỉnh Lai Châu và 4,2 km thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối giao thông giữa hai tỉnh, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội, du lịch khu vực.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phía Lai Châu cơ bản hoàn thành, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công. Phía Lào Cai đang tiếp tục triển khai các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số vị trí còn vướng mắc liên quan đến phương án kết nối với khu đô thị phía Sa Pa.

Tại buổi làm việc, hai tỉnh tập trung trao đổi về phương án điều chỉnh dự án và các nội dung cần phối hợp trong quá trình triển khai, nhất là phạm vi đầu tư, phương án kết nối tuyến đường phía Lai Châu với hệ thống giao thông phía Lào Cai. Các cơ quan, đơn vị hai địa phương cũng rà soát tiến độ thực hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; qua đó xác định những nội dung cần tiếp tục phối hợp xử lý, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ của dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục thuộc phạm vi dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai trong việc rà soát phương án kết nối, bảo đảm sự đồng bộ về hướng tuyến, cao độ và các điều kiện kỹ thuật liên quan. Việc phối hợp giữa hai địa phương có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm tính liên tục của tuyến giao thông sau khi công trình hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án đầu tư đoạn tuyến kết nối phía Sa Pa phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Trong quá trình nghiên cứu, cần làm rõ phạm vi, quy mô đầu tư và điểm kết nối giữa các đoạn tuyến, bảo đảm thống nhất về giải pháp kỹ thuật, hạn chế chồng lấn trong đầu tư và tạo thuận lợi cho việc tổ chức giao thông.

Đối với phương án kết nối phía Lào Cai, hai tỉnh thống nhất tiếp tục rà soát, nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế, bảo đảm kết nối đồng bộ với tuyến đường phía Lai Châu. Các nội dung cụ thể sẽ được các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được khởi công ngày 19/12/2025, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Lai Châu. Dự án được kỳ vọng tạo tuyến kết nối trực tiếp với Lào Cai, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng tại khu vực Tây Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,8km. Trong đó, hầm chính dài 2,63km và hầm phụ dài 2,65km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, nền đường rộng 9m, kết hợp hệ thống cầu, thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.