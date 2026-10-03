“Mở kho” 2,47 triệu m³ đất, thành phố trẻ nhất VN tung động thái lớn tiếp sức đại dự án gần 200.000 tỷ

Đây là dự án được triển khai với yêu cầu cao về tiến độ.

Thành phố Bắc Ninh vừa thông báo về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành khai thác khoáng sản nhóm IV (đất san lấp) tại khu vực bản Trại Sông, bản Thia, bản Nà Táng, xã Xuân Lương (nay là thành phố Bắc Ninh).

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành được phép khai thác khoáng sản nhóm IV là đất san lấp tại khu vực trên. Tổng diện tích khu vực khai thác là 17 ha, trong đó Khu I có diện tích 6 ha và Khu II có diện tích 11 ha.

Giấy phép xác định tổng khối lượng đất san lấp được phép khai thác là 2.473.661 m³, gồm Khu I khoảng 942.605 m³ và Khu II khoảng 1.531.056 m³. Thời hạn khai thác là 24 tháng kể từ ngày cấp giấy phép, trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 4 tháng.

Việc cấp phép khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Xuân Lương được xem là bước triển khai quan trọng nhằm chủ động nguồn vật liệu phục vụ các dự án phát triển hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng điểm có tính kết nối vùng, góp phần bổ sung nguồn vật liệu phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đang được triển khai với yêu cầu cao về tiến độ, trong đó nguồn vật liệu san nền là một trong những yếu tố quyết định.

Mô hình tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với việc cấp phép, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản, nghĩa vụ tài chính, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình khai thác.

Trước khi đưa mỏ vào hoạt động, phía Bắc Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; tổ chức cắm mốc giới khu vực khai thác. Cùng với đó, công ty cũng phải thông báo kế hoạch khai thác, số lượng phương tiện, thiết bị sử dụng; đồng thời công khai các thông tin về diện tích, công suất, trữ lượng, thời hạn khai thác, địa điểm đổ đất và các biện pháp bảo vệ môi trường tại khu vực mỏ, nhà văn hóa và trụ sở UBND xã Xuân Lương.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải lắp đặt thiết bị đo đạc để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực mỏ; lắp đặt hệ thống camera giám sát, kết nối với hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước; không sử dụng phương tiện cơi nới thành thùng, không vận chuyển quá khổ, quá tải.

Trong quá trình khai thác, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đánh giá tác động môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; bảo đảm an toàn khai thác, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự tại khu vực mỏ.

Việc cấp phép khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Xuân Lương không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm, mà còn thể hiện yêu cầu xuyên suốt của thành phố Bắc Ninh trong quản lý tài nguyên khoáng sản: khai thác tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nằm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Công trình này có tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng (tương đương gần 8 tỷ USD), với diện tích sử dụng đất khoảng 1.900 ha. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Khi hoàn thành, công trình này sẽ là cảng hàng không lớn nhất Miền Bắc, vượt qua diện tích của sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, chỉ đứng sau sân bay Long Thành.

Sân bay được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa quy mô lớn trong dài hạn.

Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).

Kể từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 và là thành phố trẻ nhất của Việt Nam. Thành phố Bắc Ninh mới có 99 xã phường, quy mô dân số gần 4 triệu người.



