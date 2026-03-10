Việt Nam sẽ có thêm sân bay tại tỉnh ít dân số nhất cả nước?

Ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan: Chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Hà – Lai Châu; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn; quy hoạch và thu hút đầu tư cảng hàng không Lai Châu;...

Đối với đề xuất sớm đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà – Lai Châu, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương giao tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản. Địa phương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát lại hướng tuyến, tổng mức đầu tư và các yếu tố kỹ thuật cần thiết để hoàn thiện dự án. Trên cơ sở đó, các thủ tục đầu tư sẽ được triển khai theo đúng quy định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về kiến nghị sớm phê duyệt quy hoạch và có cơ chế thu hút đầu tư Cảng hàng không Lai Châu, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước. Việc triển khai dự án được định hướng theo hình thức hợp tác công – tư (PPP), trong đó địa phương chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Thủ tướng, việc nghiên cứu và triển khai sân bay Lai Châu cần góp phần tạo động lực phát triển mới cho khu vực Lai Châu và Lào Cai, đồng thời mở rộng các lĩnh vực kinh tế mới, trong đó có kinh tế tầm thấp. Tuy nhiên, đối với cả hai dự án hạ tầng quan trọng nói trên, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.