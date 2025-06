Việt Nam sẽ có thêm khách sạn 5 sao, 1 toà tháp đôi

Mới đây tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) tổ chức lễ khởi công 2 tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng (khoảng 385 triệu USD).

Dự án Five Star Odyssey được xây dựng trên diện tích 8.189m2 gồm 50 tầng nổi và 4 tầng hầm. Dự án sở hữu hơn 300 phòng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế cùng hơn 1.000 căn hộ cao cấp do các thương hiệu quốc tế hàng đầu vận hành và quản lý.

Còn tòa tháp đôi Five Star Poseidon được phát triển trên khu đất 8.730m2 gồm 43 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp hơn 300 phòng khách sạn 5 sao và trên 1.000 căn hộ tiêu chuẩn cao cấp.

Cả hai tổ hợp tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực, spa - gym, nhà hàng rooftop, ballroom, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe thông minh, cùng hệ thống kỹ thuật BOH, MEP và Refuge lánh nạn đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo vận hành an toàn và bền vững.

Thành lập năm 1993, tiền thân là một công ty chuyên kinh doanh phân bón sản phẩm trong nước và hàng ngoại nhập, đến năm 2001, công ty Năm Sao mở rộng quy mô sang lĩnh vực sản xuất và xây dựng nhà máy phân bón được đặt tại địa bàn TP HCM. Kể từ đó, thương hiệu phân bón Năm Sao chính thức ra đời.

Đến năm 2008, Công ty Cổ phần Quốc tế Năm Sao chính thức trở thành Tập đoàn Quốc tế Năm Sao. Tháng 12 năm 2009, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã được các Bộ, Ban, Ngành của cả hai chính phủ Việt Nam – Campuchia giao thực hiện triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Phân bón Năm Sao tại Campuchia tại tỉnh Kandal trên diện tích 11ha, tổng số vốn đầu tư 65 triệu USD với công suất 350.000 - 400.000 tấn/năm. Được áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9001: 2008 và hệ thống tối ưu hóa kho vận (Just in time) đảm bảo đạt hiệu quả chất lượng tối ưu và bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành.

Theo website doanh nghiệp, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao từng bước xây dựng từng bước phát triển lĩnh vực đầu tư – phát triển bất động sản. Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã và đang làm chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Khu biệt thự cao cấp và sân golf có diện tích trên 400 ha tại Long An; Khu dân cư du lịch sinh thái Phước Lý trên 419ha; Khu phố thương mại Long Định; Khu đô thị Five Star; Khách sạn Beautiful Hotel, KS Green Word tiêu chuẩn 4 sao tại TP Vũng Tàu; Dự án căn hộ cao cấp quận 7 (TP HCM); Trung tâm Thương mại - Du lịch quốc tế Đồng bằng sông Hồng...