Việt Nam sẽ có “Bà Nà Hills thứ 2” rộng gần 170ha nằm trên ngọn núi cao 1.000m, có tuyến cáp treo kết nối

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối có diện tích hơn 167ha.

Vào tháng 5, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, được kỳ vọng trở thành một “Bà Nà Hills” mới của địa phương.

Dự án có tổng diện tích khoảng 167,47ha, thuộc địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Theo quy hoạch, khu vực hồ Thác Chuối và Nông trường Việt Trung được nghiên cứu với quy mô khoảng 5.300ha, định hướng phát triển đến năm 2050.

Điểm nhấn của dự án là tuyến cáp treo dự kiến kết nối hồ Thác Chuối với đỉnh U Bò, sau đó mở rộng các tuyến tham quan đến khu vực sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Quần thể được định hướng phát triển đa chức năng, gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ, qua đó tạo thêm một điểm đến quy mô lớn, góp phần thúc đẩy du lịch Quảng Trị.

Còn U Bò là một trong những đỉnh núi cao của khu vực Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Ở độ cao hơn 1.000m, giữa những cánh rừng nguyên sinh của vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đỉnh núi mang khí hậu mát mẻ quanh năm, mây thường phủ quanh sườn và rừng xanh bao bọc. Vào những ngày trời quang, từ U Bò có thể phóng tầm mắt qua những dãy núi, hướng về phía Biển Đông.

Đỉnh U Bò cũng sở hữu địa hình đặc biệt. Đỉnh núi này được xem là một trong những điểm hẹp nhất của Việt Nam theo chiều ngang.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Trạm bảo vệ rừng U Bò nằm tại Km51, ở độ cao khoảng 800-850m. Từ đây, du khách có thể tiếp cận khu vực chòi canh rừng trên đỉnh U Bò, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.

Nhờ độ cao và địa hình được bao phủ bởi rừng tự nhiên, U Bò có khí hậu mát mẻ quanh năm, được ví như một “Sa Pa” hay “tiểu Đà Lạt” giữa đại ngàn Trường Sơn. Sức hút của nơi này không đến từ những công trình nhân tạo mà nằm ở cảnh quan hoang sơ, hệ sinh thái rừng và không gian thiên nhiên gần như nguyên bản.

Ngày 11/8 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Quảng Trị đã có thông báo công khai về việc đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị tận dụng rừng tự nhiên để thực hiện dự án nêu trên. Về ranh giới, vị trí khu vực ga trung gian và các tuyến cáp treo: Phía Bắc giáp hồ Thác Chuối; phía Nam và Tây giáp rừng sản xuất xã Bố Trạch và hồ Thác Chuối; phía Đông giáp hồ Thác Chuối. Tổng giá khởi điểm dự án này là 181,8 tỷ đồng.



