Việt Nam sắp có tòa tháp cao 183m với "Cổng Trăng" khổng lồ khoét giữa thân, bên dưới là sân khấu ngoài trời gần 20.000 chỗ hướng ra sông Hàn

Dự án Sun Galaxy Complex đang được triển khai trên khu đất hơn 21ha bên sông Hàn, Đà Nẵng, với điểm nhấn là sân khấu và khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi cùng tòa tháp 47 tầng cao khoảng 183m.

Tòa tháp 47 tầng có "Cổng Trăng" giữa thân

Trong tổng thể Sun Galaxy Complex, tòa tháp thương mại, dịch vụ cao 47 tầng, khoảng 183m là một trong những công trình nổi bật nhất.

Khác với một khối tháp cao tầng thông thường, công trình được tạo điểm nhấn bằng Moon Gate, hay Cổng Trăng, là khoảng mở hình tròn có đường kính 69m khoét giữa thân tòa nhà.

Tòa tháp với thiết kế Moon Gate (Cổng Mặt Trăng) rỗng trung tâm vô cùng độc đáo.

Theo thông tin được công bố, Cổng Trăng được thiết kế như một điểm nhận diện kiến trúc khi nhìn từ sông Hàn và các khu vực xung quanh. Khoảng mở lớn đồng thời tạo khung nhìn hướng ra cảnh quan bên ngoài, đưa mặt nước, bầu trời và ánh sáng trở thành một phần của trải nghiệm kiến trúc.

Thiết kế này còn tạo mối liên hệ với tòa tháp 69 tầng tại Da Nang Downtown ở phía đối diện. Hai công trình được kết nối bằng ý tưởng "Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng", tạo thành cặp điểm nhấn kiến trúc ở hai phía sông Hàn.

Tòa tháp 47 tầng được phát triển theo mô hình đa chức năng, gồm khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và các tiện ích dịch vụ. Hệ thống lưu trú dự kiến do Accor quản lý.

Sân khấu – khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn

Nếu tòa tháp tạo dấu ấn về kiến trúc, sân khấu và khán đài ngoài trời mới là hạt nhân chức năng của Sun Galaxy Complex.

Theo Sun Group, dự án được thiết kế với sân khấu và khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa. Đây sẽ là không gian có quy mô lớn dành cho các chương trình biểu diễn ngoài trời tại Đà Nẵng. Hạ tầng sân khấu được định hướng phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, đồng thời có khả năng tổ chức đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và các sự kiện MICE quy mô quốc tế.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách dự án kết hợp sân khấu sự kiện với cảnh quan sông Hàn. Khán đài được bố trí hướng về mặt sông, nơi vốn là không gian tổ chức và quan sát các màn trình diễn pháo hoa của Đà Nẵng.

Sun Galaxy Complex không chỉ gồm sân khấu và tòa tháp. Dự án còn có công viên, cây xanh, sàn cảnh quan ven sông và các không gian công cộng. Dự án đồng thời đầu tư hạ ngầm tuyến điện 110 kV và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Với sân khấu gần 20.000 chỗ ngồi làm hạt nhân, Cổng Trăng đường kính 69m trên tòa tháp 47 tầng và hệ thống không gian công cộng ven sông, Sun Galaxy Complex được Sun Group định hướng trở thành tổ hợp lễ hội, văn hóa, giải trí và sự kiện mới bên sông Hàn.

Ảnh: Sun Group