Việt Nam sắp có thêm "Thung lũng Silicon" trị giá gần 11.000 tỷ đồng, tọa lạc ở đâu?

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp & Môi trường xin ý kiến chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung quy mô gần 259ha, tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 10.765 tỷ đồng.

Quy mô gần 259ha, vốn đầu tư hơn 10.700 tỷ đồng

Theo văn bản do tỉnh Bắc Ninh gửi các Bộ ngành, dự án được đề xuất đặt tại ba địa bàn gồm phường Võ Cường, phường Hạp Lĩnh và xã Liên Bão. Tổng diện tích sử dụng đất là 258,86ha, thời gian hoạt động dự kiến 50 năm kể từ ngày được phê duyệt chủ trương.

Cơ cấu vốn của dự án bao gồm 1.614 tỷ đồng vốn góp ban đầu từ nhà đầu tư; phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật – xã hội, các công trình dịch vụ và không gian phục vụ phát triển công nghệ thông tin.

Dự án sẽ triển khai theo hai giai đoạn:

Giai đoạn chuẩn bị (Q3/2025 – Q3/2026): Lập và thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500, lập – phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Giai đoạn thực hiện (Q4/2026 – Q4/2035): Nhà đầu tư triển khai xây dựng sau khi được bàn giao đất theo quy hoạch.

Ảnh minh họa Khu công nghệ thông tin tập trung của Bắc Ninh trong tương lai bằng AI

Kỳ vọng hình thành “điểm neo” công nghệ mới của miền Bắc

Theo đề xuất ban đầu, dự án do Công ty CP Xuân Cầu Holdings đăng ký thực hiện. Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã được Sở Tài chính tiếp nhận, cho thấy mức độ quan tâm lớn của doanh nghiệp đối với mô hình Khu CNTT tập trung – một trong những loại hình hạ tầng chiến lược đang được Việt Nam khuyến khích phát triển.

Dự án được kỳ vọng tạo ra khoảng 20.000 việc làm, trong đó: 12.000 chuyên gia CNTT (chiếm 60%); 8.000 lao động khác (chiếm 40%).

Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những khu CNTT tập trung có quy mô lớn nhất cả nước, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghệ cao, bên cạnh vai trò vốn có là cực tăng trưởng công nghiệp – điện tử.

Khu CNTT tập trung Bắc Ninh được định hướng trở thành “thung lũng công nghệ” mới ở miền Bắc, với các chức năng chính:

Thu hút doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp quốc tế;

Hình thành trung tâm nghiên cứu, trung tâm dữ liệu (data center), đào tạo nhân lực chất lượng cao;

Hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp, phát triển các sản phẩm công nghệ số;

Tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với công nghiệp điện tử – bán dẫn vốn là thế mạnh của Bắc Ninh.

Ảnh minh họa Khu công nghệ thông tin tập trung của Bắc Ninh trong tương lai bằng AI

Để dự án có thể thành hiện thực, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh cần sự phối hợp đồng bộ giữa địa phương, các Bộ ngành Trung ương và nhà đầu tư, đặc biệt trong quá trình thẩm định, tài trợ vốn, giao đất và giám sát tiến độ.

Với quy mô gần 11.000 tỷ đồng và những mục tiêu chiến lược, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, góp phần tăng tốc quá trình đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.