TP giàu nhất Việt Nam đang "thai nghén" nút giao 4 tầng đẳng cấp quốc tế, vốn đầu tư tới 12.400 tỷ đồng

TP.HCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nút giao Gò Công thuộc tuyến Vành đai 3

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho nút giao thông Gò Công – một hạng mục quan trọng trong dự án thành phần 2 của tuyến Vành đai 3, bao gồm đầu tư hoàn chỉnh nút giao và tuyến nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đến Gò Công. Quyết định được đưa ra sau khi HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án vào ngày 28/8 vừa qua.

Cuộc thi sẽ do UBND TP.HCM chủ trì, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham dự. Đối tượng hướng đến là các tổ chức, doanh nghiệp, liên danh tư vấn có năng lực trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, giao thông – cầu đường và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Hình ảnh nút giao Gò Công trong tương lai dựa trên phối cảnh từ Sở Xây dựng TPHCM, do AI sáng tạo

Nút giao Gò Công nằm tại điểm giao giữa Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước), có quy mô diện tích khoảng 24,87 ha. Việc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, hiện đại, mang tính biểu tượng để tạo điểm nhấn đô thị trên trục giao thông chiến lược bậc nhất của TP.HCM.

Theo kế hoạch đầu tư, tuyến nhánh kết nối từ Xa lộ Hà Nội đến Gò Công bắt đầu tại nút giao Trạm 2 và kết thúc tại Gò Công, với tổng chiều dài khoảng 5,9 km. Tuyến đường được xây dựng hoàn toàn mới, gồm hai tuyến song hành, tổng 6 làn xe (mỗi bên 3 làn), đáp ứng nhu cầu lưu thông lớn tại khu Đông trong bối cảnh nhiều trục đường hiện hữu đã quá tải.

Nút giao 4 tầng hiện đại, tổng vốn hơn 12.400 tỷ đồng

Nút giao Gò Công được thiết kế theo mô hình ngã tư khác mức 4 tầng, kết hợp đảo tròn trung tâm và bốn nhánh rẽ N1, N2, N3, N4 (mỗi nhánh 2 làn xe). Trên tuyến Vành đai 3, dự án bố trí cầu cạn 4 làn nhằm tách dòng giao thông, giảm xung đột và đảm bảo lưu thông thông suốt. Riêng hạng mục hầm chui trên tuyến nhánh từ Xa lộ Hà Nội đi Long Phước – kết nối cầu Đồng Nai 2 – sẽ được triển khai ở giai đoạn sau.

Ngoài ra, toàn tuyến còn có các cầu vượt quy mô lớn gồm: cầu vượt nút giao Lê Văn Việt – đường D1 (mỗi vị trí 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe); cầu vượt rạch Gò Công (2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe); và cầu vượt rạch Tràu Trảu (4 đơn nguyên, gồm 2 đơn nguyên 3 làn và 2 đơn nguyên 4 làn). Đây đều là các công trình hạ tầng then chốt giúp đảm bảo lưu lượng di chuyển liên tục trên trục huyết mạch Vành đai 3.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 12.400 tỷ đồng, hoàn toàn từ ngân sách TP.HCM. Trong đó, riêng phần hoàn chỉnh nút giao Gò Công và tuyến nhánh nối Xa lộ Hà Nội – Gò Công có kinh phí khoảng 5.329 tỷ đồng.

Theo lộ trình, công tác giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra từ quý IV/2025 đến quý IV/2026, khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028. Khi đưa vào khai thác, nút giao Gò Công sẽ kết nối trực tiếp Vành đai 3 với Vành đai 2, tăng hiệu quả vận hành của hạ tầng giao thông khu Đông, đồng thời giảm áp lực tại cửa ngõ phía Đông – nơi có lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong nhiều năm gần đây.

Với tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu hạ tầng ngày càng lớn, những dự án như nút giao Gò Công không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở khu Đông mà còn góp phần xây dựng hệ thống giao thông liên vùng hoàn chỉnh, đưa Vành đai 3 trở thành tuyến trục chiến lược của toàn vùng Đông Nam Bộ.