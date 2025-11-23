Kỳ tích Việt Nam - Cầu vượt sông bỗng cao thêm 1,08 m, chính thức thông xe trở lại hôm nay

Cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe sáng nay

Sáng 23-11, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) đã tổ chức lễ thông xe cầu Bình Triệu 1 sau khi hoàn thành dự án nâng tĩnh không – hạng mục quan trọng được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ Đông Bắc và khơi thông vận tải thủy trên sông Sài Gòn.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được khởi công ngày 26-8. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 30-9, phần kết cấu chính đã được kích nâng thêm 1,08 m, đạt tĩnh không 7 m, đảm bảo cho tàu 2.000 – 3.000 tấn lưu thông an toàn.

Hình ảnh cầu Bình Triệu 1 sáng nay. Ảnh: Báo NLĐ

Trước đây, cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 (xây dựng trước năm 1975) chỉ đạt tĩnh không 5,5 – 6 m, không đáp ứng quy hoạch và cản trở nghiêm trọng vận tải thủy trên tuyến sông Sài Gòn.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng mức đầu tư 133 tỉ đồng, chiều dài tuyến hơn 770 m. Song song đó, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 có kinh phí 110 tỉ đồng, nâng cao thêm 1,25 m. Cả hai công trình sử dụng công nghệ kích nâng thủy lực hiện đại, giúp đảm bảo vừa thi công vừa duy trì lưu thông.

Lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, được Bộ Xây dựng đánh giá cao

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết quá trình nghiên cứu dự án từng xem xét phương án xây cầu mới với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây là trục giao thông có lưu lượng phương tiện rất lớn, nên việc đóng cầu thi công mới sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì vậy, TP.HCM lựa chọn phương án nâng cấp thay vì xây mới, với chi phí chỉ hơn 100 tỉ đồng nhưng vẫn đảm bảo:

Theo ông Lâm, trong 9 tháng triển khai, giao thông chỉ bị hạn chế ô tô trong khoảng ba tháng, còn lại các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Mặc dù tổng vốn đầu tư không lớn, đây là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Công trình được đánh giá cao nhờ:

Dự án có sự tham gia phối hợp của các chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị giàu kinh nghiệm như nhà thầu Pháp Freyssinet, Viện Khoa học Công nghệ và nhiều tổ chức tư vấn, giám sát. Kết quả kiểm định cho thấy toàn bộ thông số kỹ thuật đều đạt chuẩn.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết khu vực cửa ngõ Đông Bắc hiện là điểm nghẽn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt khi nhiều dự án lớn tại TP Thủ Đức và Bình Dương đang chờ hoàn thiện. Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 không chỉ giúp thông luồng vận tải thủy mà còn giảm áp lực giao thông đường bộ, góp phần cải thiện khả năng kết nối liên vùng.

Việc công trình hoàn thành, khôi phục lưu thông toàn tuyến được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực, đảm bảo giao thông thông suốt trong bối cảnh hạ tầng khu vực phía Đông đang tăng tốc đầu tư.