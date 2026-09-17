Việt Nam sắp có thêm hàng ngàn trạm sạc xe điện, mở cửa cho mọi hãng

Định hướng xây dựng trạm sạc của VGX và TC Group là mở cho mọi hãng xe và người tiêu dùng.

Trạm sạc dùng chung mọi hãng

Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, sự thiếu hụt hệ thống cung cấp năng lượng độc lập đã trở thành một trở ngại lớn đối với thị trường nội địa. Nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.

Sự kiện quan trọng này diễn ra vào ngày 16 tháng 9 năm 2026 tại Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ở Hà Nội. Thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên đã thống nhất thúc đẩy chuyển đổi xanh, tập trung xây dựng và phát triển một mạng lưới hạ tầng năng lượng xanh hiện đại, được định hình là hệ thống dùng chung để phục vụ cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam.

VGX đã ký kết MOU với TC Group nhằm xây dựng trạm sạc theo định hướng mở cho mọi hãng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, sự cộng hưởng nguồn lực từ các bên liên quan đóng vai trò vô cùng thiết yếu. Cụ thể, VGX là một doanh nghiệp được thành lập bởi liên doanh bao gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Xuân Cầu Holdings và Selex Motors. Với cơ cấu cổ đông vững mạnh, VGX đang hướng tới mục tiêu thiết lập một hạ tầng năng lượng đồng bộ tại hàng ngàn cửa hàng xăng dầu cũng như các điểm dừng nghỉ trên phạm vi toàn quốc.

Phương án tận dụng hệ thống trạm xăng hiện hữu của Petrolimex được giới chuyên môn đánh giá là một chiến lược thực dụng, giúp tối ưu hóa thời gian triển khai, tiết kiệm chi phí quy hoạch mặt bằng và nhanh chóng đưa các trụ sạc vào vận hành thực tế.

Mạng lưới trạm sạc dự kiến được xây dựng tại một loạt trạm xăng dầu cũng như trạm dừng nghỉ trên khắp cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kiêm Chủ tịch VGX đã có những chia sẻ quan trọng tại sự kiện ký kết, trong đó có nêu về định hướng phát triển. Ông nhấn mạnh rằng việc ký Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Thành Công và VGX là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, theo hướng mở phục vụ cho mọi hãng và mọi người dùng.

Bên cạnh đó, ông Tú cũng khẳng định sự kiện này đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp nội địa trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thực hiện chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero vào năm 2050. Phát biểu này không chỉ củng cố niềm tin cho những khách hàng đang sử dụng xe điện của nhiều hãng khác nhau, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội to lớn của các doanh nghiệp trong nước đối với định hướng vĩ mô của quốc gia.

Người tiêu dùng hưởng lợi

Thực tế thị trường ô tô Việt Nam trong vài năm trở lại đây cho thấy, rào cản về quá trình phát triển hạ tầng sạc là nguyên nhân chính kìm hãm đà tăng trưởng chung, đặc biệt khi nhìn vào bức tranh sản phẩm vô cùng đa dạng.

Ở phân khúc phổ thông, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận những mẫu xe được thiết kế tối ưu cho không gian đô thị hẹp như Wuling Macaron, BYD Dolphin, hay MG4 EV. Cùng với đó, phân khúc xe hạng sang cũng ghi nhận sự góp mặt của các dòng xe hiệu năng cao và trang bị đắt tiền, tiêu biểu như Porsche Taycan, Audi e-tron GT hay BMW i7.

Đáng ngạc nhiên hơn, cuộc đua điện hóa tại Việt Nam còn lan rộng sang cả phân khúc siêu sang, nơi mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất về chế tác thủ công và công nghệ tĩnh lặng được đặt ra. Sự xuất hiện của một loạt các xe như coupe siêu sang Rolls-Royce Spectre, siêu SUV thể thao Lotus Eletre hay SUV Mercedes-Maybach EQS 680 SUV là minh chứng rõ ràng cho thấy người tiêu dùng cũng đã sẵn sàng cho phân khúc siêu cao cấp.

Rolls-Royce Spectre là một trong những mẫu xe thuần điện đắt tiền nhất tại thị trường Việt Nam - niêm yết ở khoảng trên 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự đa dạng về sản phẩm từ phổ thông đến siêu sang lại vấp phải một nghịch lý lớn về hệ thống cung cấp năng lượng. Hiện tại, mạng lưới trạm sạc lớn và có độ phủ rộng nhất trên toàn quốc chỉ vận hành theo cơ chế chỉ phục vụ cho xe của VinFast. Hệ quả tất yếu của mô hình khép kín này là xe điện của tất cả các thương hiệu khác gặp trở ngại vô cùng lớn để tồn tại, phát triển doanh số và thuyết phục người mua.

Nhằm giải bài toán năng lượng thiếu hụt, một số đơn vị phát triển trạm sạc mở cho ô tô điện đã bắt đầu tham gia vào thị trường. Điển hình như EBOOST, một đơn vị chuyên cung cấp hệ thống sạc thông minh tại các khu chung cư, tòa nhà văn phòng và bãi đỗ xe nội đô. Cùng với đó là EV ONE, công ty chuyên triển khai các trạm sạc nhanh ứng dụng nền tảng quản lý kỹ thuật số tiên tiến. Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận sự nỗ lực của các thương hiệu như Charge hay Rabbit EVC trong việc mở rộng các trạm sạc công cộng tại các trung tâm thương mại.

Nhiều đơn vị đã tham gia xây dựng trạm sạc công cộng, nhưng nhìn chung quy mô vẫn chưa đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu sử dụng của người dùng.

Mặc dù các đơn vị này đang từng bước gia tăng hiện diện, song quy mô đầu tư và độ phủ sóng liên tỉnh, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc huyết mạch, vẫn còn khiêm tốn. Sự đứt gãy về chuỗi hạ tầng sạc đường dài là một trong những rào cản lớn khiến người tiêu dùng ngần ngại xuống tiền cho các mẫu xe điện ngoài VinFast.

Chính vì vậy, sự tham gia của một thế lực lớn như Tập đoàn Thành Công vào lĩnh vực hạ tầng mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Được thành lập từ năm 1999, Tập đoàn Thành Công đã có gần 30 năm đồng hành cùng ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp và năng lực sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nguyên nhân cốt lõi khiến tập đoàn này quyết định bắt tay với VGX không đơn thuần chỉ là đầu tư tài chính, mà bởi Thành Công đang trực tiếp vận hành các nhà máy sản xuất, lắp ráp và phân phối đa dạng loại xe, từ xe thương mại cho đến xe phổ thông với Hyundai và Skoda.

Xét trên phương diện dải sản phẩm toàn cầu, cả hai nhà sản xuất ô tô danh tiếng này đều đã có những mẫu xe thuần điện xuất sắc. Ví dụ, thương hiệu Hàn Quốc Hyundai đã vang danh thế giới với mẫu sedan thuần điện Hyundai IONIQ 6, nổi bật với thiết kế khí động học và nền tảng sạc siêu nhanh. Trong khi đó, thương hiệu ô tô châu Âu Skoda cũng đang nắm giữ những quân bài chiến lược như mẫu SUV cỡ lớn Skoda Peaq hay dòng xe gầm cao Skoda Enyaq.

Việc ký kết hợp tác và xây dựng mạng lưới trạm sạc mở cùng VGX được xem là nền tảng vững chắc và mang tính tiên quyết để TC Group tự tin đưa những sản phẩm thuần điện hoàn toàn mới này về Việt Nam. Động thái chủ động kiến tạo hệ sinh thái năng lượng trước khi tung ra sản phẩm bán lẻ cho thấy tầm nhìn chiến lược dài hạn của TC Group, giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để một trong những trở ngại lớn nơi người tiêu dùng có thể gặp phải khi sử dụng xe thuần điện.

Skoda Peaq làm một trong những sản phẩm thuần điện mới nhất được ra mắt trên toàn thế giới, dễ có khả năng về Việt Nam.

Nhìn chung, việc thiết lập một hệ thống trạm sạc công cộng độc lập, rộng khắp và mở cho mọi hãng xe được xem là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng để hoàn thiện bức tranh công nghiệp ô tô điện tại Việt Nam.

Thông qua định hướng vận hành mở, thỏa thuận giữa VGX và TC Group không chỉ cung cấp giải pháp năng lượng thiết yếu cho hàng loạt thương hiệu xe nhập khẩu và lắp ráp, mà còn góp phần kích thích một môi trường cạnh tranh hơn và sau cùng tạo ra một thị trường có lợi hơn nữa cho người tiêu dùng.