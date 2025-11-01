Việt Nam sắp có tháp 108 tầng, cao hơn Landmark 81: Kỳ vọng vượt đại diện Trung Quốc, vào top 10 thế giới

Nhiều năm qua, Việt Nam không ngừng ghi dấu trên bản đồ kiến trúc thế giới với những công trình vươn tầm cả về quy mô lẫn ý nghĩa biểu tượng. Từ cầu Vàng Đà Nẵng từng “gây sốt” truyền thông quốc tế, cho đến Landmark 81 – tòa tháp cao nhất Việt Nam – tất cả đều thể hiện tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ.

Và giờ đây, Việt Nam lại chuẩn bị chào đón một “ngọn hải đăng” mới mang tầm quốc tế: Tòa tháp 108 tầng tại Cần Giờ (TP.HCM), dự kiến sẽ lọt top 10 tòa nhà cao nhất thế giới sau khi hoàn thành.

Phối cảnh dự kiến nơi tòa tháp tọa lạc (Ảnh Vinhomes)

Tòa tháp 108 tầng – “biểu tượng biển lớn” của Việt Nam

Theo Quyết định số 340/QĐ-UBND do UBND TP.HCM ban hành ngày 24/1/2025, dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ chính thức được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, với tổng diện tích hơn 2.870 ha. Trong đó, phân khu C – Mũi Hải Đăng sẽ là nơi đặt tòa tháp cao 108 tầng, hạng mục được xem là biểu tượng trung tâm của toàn khu.

Theo Sài Gòn Giải Phóng và VnExpress, công trình này được kỳ vọng cao hơn Landmark 81 đến 27 tầng. Mặc dù chủ đầu tư chưa công bố con số cụ thể, các ước tính hiện nay cho thấy chiều cao tòa tháp có thể dao động từ 500 đến 550 m. Nếu đạt mức này, theo bảng xếp hạng chính thức của Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), tòa tháp Cần Giờ sẽ vượt qua hàng loạt đại diện đình đám của Trung Quốc và Mỹ, như Shanghai World Financial Center (492 m), One World Trade Center (541 m) hay Guangzhou CTF Finance Centre (530 m).

Cụ thể, nếu đạt 500 m, công trình sẽ xếp khoảng thứ 11–12 thế giới; còn nếu chạm ngưỡng 550 m, tòa tháp này có thể vươn lên vị trí #6, chỉ sau Burj Khalifa (Dubai, 828 m), Merdeka 118 (Malaysia, 679 m), Shanghai Tower (632 m), Makkah Royal Clock Tower (601 m) và Ping An Finance Center (599 m).

Tòa tháp được kỳ vọng vào top 10 tòa nhà cao nhất thế giới (Ảnh An ninh tiền tệ)

Không chỉ là “cuộc đua độ cao”, dự án còn mang trong mình tầm nhìn phát triển bền vững. Theo Tiền Phong, toàn khu đô thị lấn biển này do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng, hướng tới trở thành trung tâm thương mại – tài chính – du lịch ven biển quy mô lớn nhất Việt Nam.

Khi hoàn thành, tòa tháp sẽ tích hợp khối đế thương mại, văn phòng cao cấp, khách sạn siêu sang, trung tâm tài chính quốc tế cùng khu tham quan trên đỉnh, mở ra không gian trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách trong và ngoài nước.

Điểm đến mới cho du khách giữa “thành phố biển” Cần Giờ

Theo quy hoạch, phân khu Mũi Hải Đăng – nơi tòa tháp 108 tầng tọa lạc – sẽ là trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – cảng biển của đại đô thị Cần Giờ. Khu vực này cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, 20 km đường biển tới Vũng Tàu, và chỉ 12 km đến cụm cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, tạo nên lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch và logistics biển.

Khi công trình hoàn thành, du khách có thể bắt đầu chuyến tham quan từ đài quan sát trên đỉnh tòa tháp – nơi phóng tầm mắt bao quát toàn bộ biển Đông, rừng ngập mặn Cần Giờ và xa xa là thành phố Vũng Tàu. Buổi chiều, ngắm hoàng hôn trên biển từ độ cao hàng trăm mét chắc chắn sẽ là trải nghiệm hiếm có ở Việt Nam. Ngay trong tòa tháp sẽ có khu trung tâm thương mại, nhà hàng quốc tế, sky bar và khách sạn siêu sang – lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ngày hoặc những buổi hẹn hò sang trọng giữa lòng “thành phố biển”.

Nơi tòa tháp tọa lạc tập trung nhiều dịch vụ cho du khách như trung tâm thương mại, khách sạn hạng sang, đài quan sát... (Ảnh Vinhomes)

Ngoài công trình biểu tượng, Cần Giờ vẫn giữ cho mình nét quyến rũ nguyên sơ mà hiếm đô thị nào có được. Từ tòa tháp, du khách chỉ mất khoảng 15 phút để đến bãi biển 30/4 – nơi bờ cát mịn hòa trong làn nước xanh lặng, thích hợp cho tắm biển, chụp ảnh và thưởng thức hải sản tươi sống.

Nếu yêu thích thiên nhiên, rừng ngập mặn Cần Giờ – khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận – là lựa chọn không thể bỏ qua. Tại đây, du khách có thể ngồi ca nô len lỏi giữa rừng đước, ngắm bầy khỉ hoang dã ở đảo Khỉ, hoặc ghé khu du lịch Vàm Sát để chèo thuyền, câu cá sấu, và leo lên tháp Tang Bồng cao 25 m ngắm toàn cảnh rừng nước mặn.

Buổi sáng, bạn có thể ghé chợ địa phương để thưởng thức các món hải sản tươi rói như tôm tích nướng muối ớt, ghẹ hấp bia, ốc mỡ xào tỏi hay cá dứa kho tộ – đặc sản đậm vị miền biển Nam Bộ. Buổi chiều, hãy dạo quanh Lăng Cá Ông – di tích tâm linh đặc trưng vùng biển – hoặc đi tàu ra đảo Thạnh An, một hòn đảo nhỏ yên bình với đường bờ kè uốn lượn, là điểm check-in được giới trẻ yêu thích.

Du lịch Cần Giờ với đa dạng hoạt động và trải nghiệm (Ảnh TH)

Với việc cầu Cần Giờ sắp khởi công và cao tốc TP.HCM – Cần Giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị, hành trình từ trung tâm thành phố đến vùng biển này sẽ ngày càng thuận tiện hơn. Khi đó, Cần Giờ không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần, mà còn có thể trở thành thủ phủ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tài chính ven biển đầu tiên của Việt Nam, nơi hội tụ cả vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm sang trọng và tinh thần hội nhập quốc tế.