Việt Nam sắp có sân bay lấn biển mới tại tỉnh miền Tây

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là định hướng nghiên cứu xây dựng sân bay chuyên dùng tại khu lấn biển xã Ba Tri, gắn với chiến lược giao thông liên vùng và kinh tế ven biển.

Theo phương án đề xuất, mạng lưới giao thông của tỉnh sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên thông, bám sát quy hoạch giao thông vận tải quốc gia. Trọng tâm là hình thành các trục giao thông động lực kết nối Vĩnh Long với khu vực xung quanh, đặc biệt là hướng ra cảng biển Định An, các khu bến cảng biển và trung tâm logistics, qua đó gắn kết trực tiếp với hệ thống cao tốc.

Đáng chú ý, quy hoạch xác định phát triển các trục giao thông quy mô lớn theo hướng Bắc – Nam, đóng vai trò xương sống để kết nối cảng biển, khu công nghiệp và các vùng đô thị. Bên cạnh đó là tăng cường liên kết giữa ba đô thị Vĩnh Long – Trà Vinh – Bến Tre, bao gồm cả nghiên cứu bổ sung các tuyến vượt sông nhằm giải bài toán chia cắt tự nhiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm nhấn gây chú ý mạnh trong phương án hạ tầng lần này là định hướng nghiên cứu xây dựng sân bay chuyên dùng tại khu lấn biển xã Ba Tri. Theo quy hoạch, sân bay này không phục vụ hàng không thương mại đại trà mà tập trung vào các chức năng đặc thù như cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ phát triển du lịch, phục vụ khu kinh tế ven biển, đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc phòng – an ninh.

Trong bối cảnh khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng được đặt vào trọng tâm phát triển kinh tế biển, logistics và du lịch sinh thái, việc nghiên cứu sân bay chuyên dùng được xem là bước đi chiến lược, giúp tăng khả năng tiếp cận nhanh, xử lý tình huống khẩn cấp và nâng tầm không gian phát triển ven biển.

Bên cạnh các loại hình vận tải chính, quy hoạch cũng đề cập đồng bộ các hạng mục hạ tầng phụ trợ như bến xe khách, bãi đỗ xe công cộng và trạm dừng nghỉ trên các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 60, Quốc lộ 57B, 57C, 27 và tuyến đường bộ ven biển. Các hạng mục này được định hướng xã hội hóa đầu tư, nhằm giảm gánh nặng ngân sách và tăng tính linh hoạt trong triển khai.