Việt Nam sắp có nhà hát 4.000 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar: Mái rộng hơn 2 sân bóng, khung mái thép nặng đến 3.000 tấn

Công trình này không chỉ gây choáng ngợp với hơn 4030 chỗ ngồi mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa khi sở hữu 50 cột trụ chở che câu chuyện con Rồng cháu Tiên và hứa hẹn trở thành một trong những nhà hát quy mô hiếm có tại Đông Nam Á.

Đó chính là nhà biểu diễn đa năng tại đặc khu Phú Quốc thuộc tỉnh An Giang đang thu hút sự chú ý cực lớn khi được chọn làm nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Sức chứa kỷ lục và màn so sánh với sân khấu Oscar

Để dễ dàng hình dung về độ hoành tráng của dự án thì chúng ta có thể làm một phép so sánh nhỏ. Nhà hát Dolby danh giá ở Mỹ nơi tổ chức lễ trao giải Oscar hằng năm cũng chỉ có sức chứa khoảng 3400 chỗ. Trong khi đó nhà biểu diễn đa năng tại Phú Quốc lại sở hữu khán phòng lên tới hơn 4030 chỗ ngồi.

Con số này càng trở nên đáng tự hào hơn khi đặt lên bàn cân với các quốc gia trong khu vực. Ở Đông Nam Á số lượng nhà hát sở hữu khán phòng trên 4000 chỗ là vô cùng ít ỏi vì phần lớn các công trình tương tự chỉ dừng lại ở mức 1500 đến 2500 chỗ.

Ảnh: Báo Dân trí

Công trình đồ sộ này do Sun Group đầu tư với quy mô 6 tầng nổi cùng 1 tầng hầm và tổng diện tích sàn đạt mức 54680 mét vuông. Điểm nhấn bên trong là khu vực sân khấu rộng tới 30 mét. Được biết nhà hát này nằm gọn trong cụm công trình phục vụ APEC bao gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm cùng Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC. Toàn bộ tổ hợp này có tổng vốn đầu tư rơi vào khoảng 21860 tỷ đồng theo thông tin từ Sun Group.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Cấu trúc mái khổng lồ nặng ba ngàn tấn

Phần khủng nhất của công trình vĩ đại này lại nằm trọn trên đỉnh đầu của khán giả. Phần mái nhà hát có độ che phủ rộng tới 17250 mét vuông tức là tương đương với diện tích của hơn 2 sân bóng đá tiêu chuẩn gộp lại. Để nâng đỡ được không gian bao la đó thì toàn bộ hệ vì kèo và khung đỡ mái được thiết kế vô cùng kiên cố với tổng trọng lượng lên khoảng 3000 tấn.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Toàn bộ khối mái khổng lồ ấy hoàn toàn không được chống đỡ bằng những chiếc cột sắp xếp tùy ý mà được đặt tựa vững chãi trên đúng 50 cột trụ bao quanh khán phòng hình tròn. Đây cũng là hạng mục được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhất trong những tháng gần đây khi các kỹ sư cùng công nhân phải tập trung cao độ để lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái song song với quá trình hoàn thiện nội thất bên trong.

Gửi gắm huyền sử qua kiến trúc năm mươi cột trụ

Con số 50 xuất hiện trong công trình hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên. Theo bản vẽ thiết kế thì 50 cột trụ này tượng trưng cho 50 người con theo Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết con Rồng cháu Tiên của dân tộc. Không dừng lại ở đó hàng cột bao quanh công trình còn khéo léo gợi lại hình ảnh lũy tre thân thuộc ôm ấp các ngôi làng Việt.

Ý tưởng văn hóa sâu sắc ấy chạy xuyên suốt cả cụm công trình. Nhà hát sở hữu mặt bằng hình tròn tượng trưng cho bầu trời và được đặt ngay cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có mặt bằng hình vuông tượng trưng cho mặt đất. Sự kết hợp này tuân thủ trọn vẹn tinh thần trời tròn đất vuông trong quan niệm Á Đông. Bên cạnh đó lớp vỏ ngoài của nhà hát còn được điểm xuyết bằng những hoa văn vảy rồng vô cùng tinh xảo.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Bản thiết kế này do Skidmore Owings Merrill hay còn gọi là SOM thực hiện. Đây chính là văn phòng kiến trúc lừng danh của Mỹ từng đứng sau siêu công trình tháp Burj Khalifa ở Dubai. Họ đã bắt tay cùng Apeiro Design là một đơn vị tư vấn nhà hát sở hữu hơn 50 năm kinh nghiệm để tạo ra tuyệt tác này.

Không gian ngọc trai và tiến độ thi công thần tốc

Bước vào bên trong thì phần nội thất được thiết kế phân tầng theo từng lớp vô cùng bắt mắt. Lối vào tầng trệt được lấy cảm hứng trực tiếp từ ngọc trai vốn là một sản vật quý giá gắn liền với thương hiệu Phú Quốc. Trong khi đó các khu sảnh chờ lại sử dụng chất liệu mộc mạc để gợi lên không gian thanh bình của làng quê Việt Nam.

Khán phòng chính mang tên Lạc Long Quân sử dụng tông màu chủ đạo là đỏ và vàng với phần trần được giật cấp nhiều lớp và tường khắc họa hoa văn vảy rồng. Khu vực phòng chờ siêu VIP lại khoác lên mình vẻ sang trọng với tông đỏ bordeaux kết hợp cùng chất liệu nhung và kim loại ánh champagne đan xen đá cẩm thạch.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhìn lại hành trình đi từ móng đến mái chỉ trong khoảng một năm thì bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng. Theo thông tin cập nhật vào đầu tháng 8 năm 2026 thì nhà biểu diễn đa năng đã hoàn thành khoảng 97 phần trăm kết cấu bê tông cốt thép dù phải tăng tốc thi công ngay giữa mùa mưa khắc nghiệt ở Phú Quốc. Đến đầu tháng 9 công trình bước vào giai đoạn cao điểm lắp dựng hệ cột với gần 30 trong tổng số 50 cột đã thành hình. Hệ vì kèo mái và khung đỡ khoảng 3000 tấn cũng đã được lắp dựng an toàn.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến cuối tháng 9 phần kết cấu bê tông cốt thép đã chạm mốc hoàn thành gần 100 phần trăm. Theo báo cáo từ đơn vị giám sát thi công thì các hạng mục xây trát dự kiến sẽ cơ bản hoàn thiện trong tháng 10 năm 2026. Dựa trên thông tin công bố gần nhất thì toàn bộ công trình đặt mục tiêu hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 2027 để kịp thời phục vụ lễ khai mạc và bế mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tất nhiên đây là mốc kế hoạch và vẫn có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế.

Tương lai sáng đèn rực rỡ sau thềm sự kiện APEC

Đối với những tín đồ đam mê du lịch thì đây mới chính là phần thông tin đáng quan tâm nhất nhưng lại ít được truyền thông nhắc tới.

Một công trình hội nghị thông thường sau khi kết thúc sự kiện sẽ phải đóng cửa im lìm trong phần lớn thời gian. Thế nhưng nhà hát lại mang một sứ mệnh khác biệt vì nó cần phải liên tục sáng đèn thì mới có sức sống. Tập đoàn Sun Group đã đặt mục tiêu giữ cho cụm công trình này sáng đèn mỗi đêm nhằm hướng tới việc đưa Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu của nghệ thuật và sự kiện.

Ảnh: Báo Người Lao Động

Để hiện thực hóa tham vọng này thì đơn vị đầu tư đã hợp tác cùng Cirque du Soleil. Đây là thương hiệu biểu diễn xiếc nghệ thuật lừng danh của Canada từng phục vụ hơn 400 triệu khán giả tại 86 quốc gia. Đôi bên sẽ cùng nhau dàn dựng các chương trình biểu diễn thường xuyên ngay trong tổ hợp này. Ngay cạnh nhà hát thì Trung tâm Hội nghị còn sở hữu một không gian dùng tiệc kết hợp xem biểu diễn nghệ thuật với sức chứa 2000 chỗ.

Điều này đồng nghĩa với việc đối với khách du lịch thì thứ đáng để theo dõi nhất không chỉ là lễ khai mạc APEC mà chính là lịch diễn nghệ thuật hoành tráng sẽ được mở bán vé ngay sau đó.