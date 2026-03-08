Việt Nam sắp có KKT số và tri thức tự do chưa từng có tiền lệ, rộng 26.400ha, trải dài 10 xã, phường tại tỉnh sẽ lên TP trực thuộc Trung ương

Mới đây, Hội đồng Tư vấn cấp tỉnh Quảng Ninh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức cuộc họp nghe báo cáo những nội dung trọng tâm và cho ý kiến góp ý vào Đề án Khu kinh tế (KKT) số và tri thức tự do Quảng Ninh.

Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh do Ban Quản lý KKT tỉnh phối hợp với Công ty CP Tập đoàn APEC Group xây dựng, có tham vấn ý kiến của chuyên gia thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Thành viên Hội đồng theo dõi thuyết minh Đề án KKT số và tri thức tự do Quảng Ninh.

Đề án đề xuất xây dựng KKT số và tri thức tự do được hưởng đầy đủ các cơ chế chính sách ưu đãi đối với KKT theo quy định của pháp luật và các cơ chế đặc thù, vượt trội, được cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm thực hiện theo nội dung đề xuất; hình thành không gian phát triển động lực, dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ số và kinh tế tri thức tại khu vực Đông Nam Á. KKT số và tri thức tự do được hướng tới xây dựng một thành phố kinh tế số kiểu mẫu, là nơi cho phép thử nghiệm các mô hình quản trị và công nghệ mới chưa có tiền lệ tại Việt Nam...

KKT dự kiến có quy mô diện tích khoảng gần 26.400ha, nằm trên địa bàn 10 xã, phường: Hoàng Quế, Yên Tử, Đông Mai, Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Quảng La, Cao Xanh.

Không gian KKT cấu trúc thành 3 phân khu chức năng có tính liên kết và bổ trợ chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái kinh tế số hoàn chỉnh. Trong đó: Phân khu 1 nằm trên địa bàn Đông Mai, Tuần Châu, Việt Hưng, có diện tích khoảng 5.770 ha; gồm các chức năng: Trung tâm R&D AI, Cụm đại học quốc tế đào tạo nhân lực số, Khu đô thị thông minh ven biển…

Phân khu 2 nằm trên địa bàn xã, phường: Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Cao Xanh, Quảng La, có diện tích khoảng 19.380 ha; gồm các chức năng: Quản trị thông minh (Digital Twin), Trung tâm hành chính số kiểu mẫu, Đô thị sinh thái phía Bắc, trung tâm dữ liệu dự phòng DR, công nghiệp, dịch vụ logistics hỗ trợ…

Phân khu 3 nằm trên địa bàn phường: Hoàng Quế, Yên Tử, có diện tích khoảng 1.230 ha; gồm các chức năng: Sản xuất bán dẫn, sản xuất linh kiện phần cứng…

Ngoài các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành về KKT, công nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, đề xuất áp dụng thí điểm KKT số và tri thức tự do Quảng Ninh với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, chưa có tiền lệ, đủ sức cạnh tranh, hấp dẫn để thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, các chuyên gia, kỹ sư, nhân tài công nghệ, nhân lực công nghệ số trong và ngoài nước đến đầu tư, sinh sống và làm việc tại vùng động lực kinh tế số và đổi mới sáng tạo Quảng Ninh.

