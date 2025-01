Việt Nam sắp có cảng quốc tế trị giá hơn 5.700 tỷ đồng cách TP HCM khoảng 90 km

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 21/01/2025 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, nơi đây được biết đến với tên gọi là Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines do CTCP Cảng Quốc tế QTM (tên trước đó là Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines) làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án này là xây dựng mới Bến cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân, với khả năng tiếp nhận được tàu có trọng tải lên đến 60.000 DWT.

Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân có tổng diện tích đất sử dụng là khoảng 71,23 ha và vốn đầu tư lên tới 5.733 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án này dự kiến từ năm 2025 đến năm 2030.

Theo quy hoạch, Bến cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân sẽ có quy mô bao gồm 8 bến cảng và được chia thành 2 khu vực chính. Thứ nhất, khu vực hạ lưu cầu Phước An gồm 2 tuyến bến với tổng chiều dài 840m và tiếp nhận tàu trọng tải đến 60.000 DWT. Thứ hai, khu vực thượng lưu cầu Phước An gồm 2 tuyến bến xa bờ, tổng chiều dài 1.055m, tiếp nhận tàu trọng tải đến 30.000 DWT.

Điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống cảng biển của Việt Nam

Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân có vốn đầu tư lên tới 5.733 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Bến cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân được coi là một dự án trọng điểm trong việc phát triển hạ tầng cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án này góp phần nâng cao năng lực logistics, hỗ trợ giao thương quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Bến cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống cảng biển của Việt Nam.

Theo Quyết định số 200 nêu rõ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm toàn diện về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, thu hồi đất, cũng như theo dõi, giám sát cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến dự án. Ngoài ra, tỉnh cũng phải đảm bảo sự phù hợp của dự án với các quy hoạch liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định hồ sơ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thẩm quyền, tiếp thu các ý kiến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, đồng thời hướng dẫn Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM triển khai dự án đúng quy định pháp luật.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức giao vùng nước trước bến, giám sát chặt chẽ việc huy động vốn và tiến độ triển khai của chủ đầu tư. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát sẽ đảm bảo dự án được thực hiện đúng quy định, cũng như đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả đầu tư và cam kết của nhà đầu tư.

Theo Quyết định trên, CTCP Cảng Quốc tế QTM phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu trong hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư và cam kết triển khai theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Mặt khác, nhà đầu tư cần tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan quản lý.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025

Trong năm 2024 vừa qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tận dụng hiệu quả các thuận lợi từ bối cảnh trong nước và quốc tế, khi tập trung phát triển hệ thống hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Các tiềm năng kinh tế biển, cảng biển quốc tế, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch xanh trên địa bàn tỉnh ngày càng được khai thác phát huy.

Tính chung trong cả năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt 122,0 nghìn tỷ đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm qua, GRDP bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ước là 460,63 triệu đồng/người/năm, giảm nhẹ 1,3% so năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng ảnh hưởng của sản phẩm dầu thô khai thác và khí đốt.

Trong năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% và GRDP bình quân đầu người (trừ dầu khí) đạt 9.620 USD, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,81%.