Việt Nam sắp có 2 sân bay mới: 1 trên núi và 1 trên nước, tạo đột phá với hàng không thế giới?

Thông tin mới nhất về quá trình quy hoạch 2 sân bay này.

Báo Đầu tư ngày 29/10 đưa tin, Bộ Xây dựng đã chính thức ban hành công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) về việc thống nhất chủ trương tiếp nhận hỗ trợ kết quả nghiên cứu bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch chi tiết cho hai dự án cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bên:

Đối với Sun Group: Tập đoàn chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, nhà tài trợ phải phúc đáp, phản hồi các ý kiến, hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn không quá 30 ngày. Nếu quá thời hạn này mà không có phản hồi, Bộ Xây dựng sẽ mặc định coi như Sun Group dừng việc hỗ trợ sản phẩm.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam: Cơ quan này được giao hướng dẫn, phối hợp với Sun Group trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ tài trợ. Sau khi hồ sơ hoàn tất, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận để rà soát, đánh giá và thực hiện các thủ tục trình phê duyệt theo quy định.

Ảnh minh họa sân bay Măng Đen trong tương lai bằng AI

Quy mô và định hướng quy hoạch dự kiến

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định việc bổ sung hai sân bay vào quy hoạch nhằm: Đồng bộ giữa quy hoạch cảng hàng không với chiến lược phát triển quốc gia – vùng – tỉnh; Đáp ứng nhu cầu kết nối của các trung tâm du lịch, kinh tế, logistics đang phát triển; Tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân; Thúc đẩy du lịch, giao thương và liên kết vùng; Tăng cường quốc phòng – an ninh, nhất là tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hai sân bay Măng Đen và Vân Phong khi hình thành sẽ giúp hệ thống cảng hàng không quốc gia có thêm các "điểm kết nối mới", đóng vai trò quan trọng trong phát triển không gian kinh tế ven biển và vùng cao nguyên thời gian tới.

Ảnh minh họa sân bay Vân Phong trong tương lai bằng AI

Căn cứ theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thông tin quy hoạch ban đầu của hai dự án như sau:

Cảng hàng không quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa) nằm hoàn toàn trên vùng biển ven bờ:

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, do AI hỗ trợ thiết kế

Theo phương án đề xuất, sân bay được xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 65km, cách Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khoảng 108km về phía Nam và Cảng hàng không Tuy Hòa khoảng 48km về phía Bắc.

Đáng chú ý, khu vực quy hoạch sân bay nằm trên vùng mặt nước ven bờ, có diện tích rộng gấp 28 lần sân vận động Mỹ Đình 17,5 ha. Đây được xem là mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Cảng hàng không Măng Đen (Quảng Ngãi) nằm hoàn toàn trên núi:

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, do AI hỗ trợ thiết kế

Về mặt địa lý, sân bay Măng Đen nằm ở vị trí trung tâm giúp kết nối linh hoạt với các hạ tầng hàng không hiện hữu trong khu vực: Cách sân bay Pleiku khoảng 73km. Cách sân bay Chu Lai khoảng 93km và sân bay Phù Cát khoảng 105km.

Măng Đen hiện được xem là "Đà Lạt mới" với khí hậu mát mẻ quanh năm, nhu cầu du lịch tăng nhanh, trong khi kết nối giao thông còn hạn chế. Việc bổ sung sân bay được đánh giá là rất cấp thiết.

Việc phát triển đồng thời hai sân bay ở hai dạng địa hình hoàn toàn trái ngược – một trên mặt biển và một trên núi cao – thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn đầy tham vọng của Việt Nam trong việc mở rộng và hoàn thiện hạ tầng giao thông. Khi hoàn thành, Vân Phong và Măng Đen không chỉ là những biểu tượng công trình tiên phong về kỹ thuật, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.