Chính thức: "Sapa của miền Trung" có tuyến cáp treo mới hàng nghìn tỷ đồng, lên đỉnh núi đẹp choáng ngợp

Quần thể cáp treo, nghỉ dưỡng trị giá 16.234 tỷ đồng của Việt Nam chính thức khởi công hôm nay.

Ngày 30/10, tại xã Bố Trạch, Tập đoàn Sun Group phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, với tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng.

Với quy mô khoảng 167,48 ha, đây là dự án đầu tư du lịch quy mô lớn, được triển khai trên nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, dự án có quy mô lớn, nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Do đó, ngay từ giai đoạn chuẩn bị, tỉnh và nhà đầu tư đã tiếp cận, triển khai dự án thận trọng, kỹ lưỡng, chú trọng yêu cầu bảo vệ di sản và môi trường.

"Chúng tôi xác định phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn di sản; khai thác tiềm năng thiên nhiên phải đi đôi với gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Với tinh thần đó, dự án đã được thực hiện quy trình đánh giá tác động di sản nghiêm ngặt, nhận được sự tham vấn chuyên môn từ Hội đồng chuyên gia trong nước, quốc tế, các bộ, ngành liên quan và hồ sơ cũng đã được gửi xin ý kiến Tổ chức UNESCO", ông Bùi Hoàng Phương cho biết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc khởi công dự án cũng đồng nghĩa với việc tỉnh trao gửi cho nhà đầu tư một tài sản thiên nhiên có giá trị lớn, đòi hỏi trách nhiệm trong bảo tồn và khai thác. Ông ví khu vực này như một "viên ngọc quý", có tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của địa phương và ngành du lịch cả nước nếu được đầu tư, khai thác đúng hướng.

Khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối - Ảnh: chinhphu.vn/TP

Dấu ấn kiến trúc và sinh thái độc đáo

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị, địa phương này sở hữu tài nguyên du lịch thiên nhiên và lịch sử vô giá, với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động kỳ vĩ, cảnh quan núi rừng Trường Sơn, bờ biển dài và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú. Năm 2025, Quảng Trị đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch Quảng Trị từ lâu vẫn thiếu vắng các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tối ưu hóa mức chi tiêu của du khách.

Phối cảnh Quần thể du lịch sinh thái núi U Bò – hồ Thác Chuối - Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác đặc trưng cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng, hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối với các hành trình khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng, du lịch biển, du lịch lịch sử và văn hóa, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của tỉnh.

Tổ hợp được trải rộng trên địa bàn ba xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu chính được kết nối bằng hệ thống năm tuyến cáp treo.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Phân khu hồ Thác Chuối: được định hướng phát triển thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, công trình thương mại, dịch vụ, ẩm thực, không gian văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí. Các công trình được tổ chức gắn với cảnh quan mặt nước và địa hình tự nhiên.

Phân khu đỉnh U Bò (ở độ cao khoảng 1.009 m): phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng. Các hạng mục dự kiến bao gồm tổ hợp giải trí, không gian văn hóa, hệ thống lưu trú cao cấp, đài quan sát, đường dạo bộ, tàu hỏa leo núi và các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống năm tuyến cáp treo hiện đại: kết nối các phân khu, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và hình thành hành trình trải nghiệm từ không gian hồ nước lên đỉnh núi, khai thác lợi thế cảnh quan đặc trưng của khu vực.

Hệ thống năm tuyến cáp treo hiện đại kết nối các phân khu. Hình minh họa cáp treo lên đỉnh U Bò tương lai bằng AI, không phải hình ảnh chính thức từ chủ đầu tư

Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn đến quý II/2037 (phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý II/2028). Khi hoàn thành, dự án hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tạo ra hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng ngàn cơ hội sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Kỳ vọng chiến lược và cam kết bảo tồn di sản

Tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (thuộc khu vực vùng đệm, được phân cách với vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bởi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây), quá trình chuẩn bị đầu tư dự án được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và di sản, đồng thời chú trọng đánh giá các tác động đối với di sản, hệ sinh thái và cộng đồng dân cư.

Dự án đã được tổ chức đánh giá tác động di sản và được Hội đồng chuyên gia trong nước, quốc tế thẩm định kỹ lưỡng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 02/2026, với sự tham dự của đại diện UNESCO. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến tại Văn bản số 692/BVHTTDL-DSVH ngày 10/02/2026. Theo hồ sơ đánh giá tác động di sản, phương án dự án được xác định không ảnh hưởng đến Giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hồ sơ đánh giá tác động di sản đã được gửi đến UNESCO để trao đổi, tham vấn theo quy định của Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ngày 02/6/2026, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến Quảng Trị khảo sát, làm việc và trao đổi và thống nhất về định hướng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình chuẩn bị dự án được triển khai trên cơ sở phối hợp, tham vấn với các cơ quan chuyên môn trong nước và UNESCO, đặt yêu cầu bảo vệ các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới lên hàng đầu.

Khu vực núi U Bò sở hữu khí hậu mát mẻ, thường xuất hiện mây mù vào sáng sớm và chiều tối, vì thế được ví như "Sa Pa của miền Trung" hay "tiểu Đà Lạt" giữa đại ngàn Trường Sơn.. Ảnh: chinhphu.vn/TP



Trong quá trình đánh giá tác động môi trường, các yếu tố liên quan đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, nguồn nước, địa hình, nguy cơ sạt lở, cảnh quan và đời sống cộng đồng đã được xem xét, nhận diện, đồng thời xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Theo quy hoạch được phê duyệt, mật độ xây dựng gộp tối đa của dự án khoảng 18,8%. Toàn bộ công trình được định hướng bố trí phù hợp địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp, bảo vệ cảnh quan và các khu vực rừng tiếp giáp. Dự án phải đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, quan trắc môi trường tự động, kiểm soát chất thải, phòng ngừa cháy rừng, sạt lở và các sự cố môi trường trong quá trình thi công, vận hành.

Trước khi khởi công, dự án đã trải qua quá trình xem xét, thẩm định và hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, trong đó yêu cầu bảo vệ di sản, môi trường và phát triển bền vững được xác định là những nội dung trọng tâm.

Với quy mô đầu tư lớn, hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, cùng định hướng kết nối liên vùng chặt chẽ, dự án được kỳ vọng nâng tầm năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Trị, thu hút mạnh mẽ dòng khách nội địa và quốc tế, tạo đòn bẩy gia tăng doanh thu, giải quyết việc làm, hạn chế khai thác rừng trái phép, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ di sản bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ khởi công dự án núi U Bò - hồ Thác Chuối đánh dấu bước khởi đầu quan trọng hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Trị.