Việt Nam sắp có 1 công trình thuộc dạng “lớn nhất Đông Nam Á” trong năm 2027: Quy mô 170.000 m², là “cỗ máy” logistics xử lý 7 triệu bưu kiện/ngày

Một trung tâm phân loại hàng hóa tự động rộng 170.000 m² đang được SPX xây dựng tại Hưng Yên, dự kiến có thể xử lý tới 7 triệu bưu kiện mỗi ngày khi đi vào hoạt động.

Bên trong "cỗ máy" xử lý 7 triệu bưu kiện/ngày

Tại Hưng Yên, SPX Express (SPX) đang xây dựng một trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Trung tâm công nghiệp Industrial Centre Yên Mỹ. Công trình được khởi công từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, sau đó đưa vào vận hành trong năm 2027.

Được Frasers Property Vietnam phát triển theo mô hình xây dựng theo yêu cầu (built-to-suit), trung tâm có tổng diện tích 170.000 m², được trang bị 158 cửa bốc dỡ, kết nối với hơn 700 điểm phân loại trên toàn quốc.

Công trình cũng là dự án built-to-suit đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình cross-dock hai tầng. Thiết kế này cho phép phân luồng giao thông độc lập giữa hai tầng, giúp các hoạt động vận hành diễn ra song song, qua đó tối ưu quy trình xử lý và rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa. Đây là phần cốt lõi giúp công trình đạt công suất thiết kế lên tới 7 triệu bưu kiện mỗi ngày. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm phân loại tự động lớn nhất của SPX tại Đông Nam Á.

Trung tâm nằm trong Industrial Centre Yên Mỹ, khu công nghiệp và logistics có diện tích hơn 265.000 m² tại Hưng Yên. Khu này đã đạt chứng nhận LEED Vàng, tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh, khẳng định cam kết của Frasers Property trong việc phát triển các cơ sở logistics hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Một mắt xích trong mạng lưới logistics của SPX

Trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Hưng Yên không phải cơ sở phân loại tự động duy nhất của SPX. Khi nhu cầu vận chuyển ngày càng mở rộng, năng lực xử lý tại các trung tâm phân loại trở thành một mắt xích quan trọng giúp bưu kiện được luân chuyển hiệu quả giữa các khu vực. Vì vậy, SPX đang từng bước củng cố hạ tầng logistics với các trung tâm quy mô lớn tại những khu vực trọng điểm ở cả phía Bắc và phía Nam.

Ở phía Bắc, từ năm 2023, SPX đã đưa vào hoạt động một trung tâm tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh rộng 100.000 m², có khả năng xử lý tới 5 triệu bưu kiện mỗi ngày. Trong khi đó, cơ sở tại Hưng Yên đang được xây dựng với công suất dự kiến cao hơn, lên tới 7 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Tại khu vực phía Nam, SPX cũng đang hoàn thiện một trung tâm phân loại tự động ở TP.HCM rộng 106.000 m². Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là trung tâm phân loại tự động lớn nhất của SPX tại khu vực phía Nam.

Để gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, SPX đã mở rộng và nâng cấp hơn 100 bưu cục trên cả nước tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh... Các bưu cục được bố trí tại những khu vực thuận tiện để người dân tiếp cận dịch vụ vận chuyển dễ dàng hơn. Song song với đó, đơn vị còn mở rộng độ phủ dịch vụ thông qua việc kết hợp với các điểm giao nhận đối tác, cho phép người dùng gửi hàng trực tiếp tại các điểm này, lựa chọn lấy hàng tận nơi, giao hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại điểm để nhận sau.

Có thể thấy, SPX đang mở rộng hạ tầng và tăng điểm chạm với khách hàng, hướng tới mạng lưới logistics có độ phủ rộng hơn, đáp ứng nhu cầu gửi - nhận hàng hóa ngày càng đa dạng trên cả nước, đặc biệt trong các dịp cao điểm cuối năm. Trung tâm tại Hưng Yên sẽ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới này.

(Tổng hợp)