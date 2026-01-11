Việt Nam nhập ô tô nhiều nhất từ trước đến nay

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm ô tô du lịch dưới 9 chỗ, phân khúc gắn trực tiếp với nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

Cụ thể, trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 152.854 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, với kim ngạch khoảng 2,8 tỷ USD, chiếm hơn 74% tổng lượng xe nhập khẩu. Con số này cho thấy thị trường trong nước ngày càng hấp thụ mạnh xe du lịch nhập khẩu, đặc biệt là các dòng xe gầm cao, đa dụng, cấu hình cao.

Xét theo thị trường cung ứng, khu vực ASEAN tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong nhập khẩu ô tô vào Việt Nam . Dẫn đầu là Indonesia, với 78.156 xe, kim ngạch đạt khoảng 1,1 tỷ USD. So với năm 2024, lượng xe nhập khẩu từ Indonesia tăng 3,7%, kim ngạch tăng 6,4%. Phần lớn xe nhập khẩu từ thị trường này là xe du lịch dưới 9 chỗ, trong đó nổi bật là các dòng MPV và SUV cỡ nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các gia đình Việt.

Xếp thứ hai là Thái Lan, với 66.109 xe, kim ngạch khoảng 1,3 tỷ USD, cũng ghi nhận mức tăng 3,7% về lượng và 6,4% về kim ngạch so với năm trước. Thái Lan tiếp tục là nguồn cung quan trọng của nhiều mẫu xe du lịch nhập khẩu, đặc biệt ở phân khúc xe gầm cao và bán tải biến thể du lịch, nhờ lợi thế thuế suất 0% trong ASEAN và hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của năm 2025 đến từ Trung Quốc. Trong năm, Việt Nam nhập khẩu 47.895 xe từ Trung Quốc, kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD, tăng tới 54,5% về lượng và 76% về kim ngạch so với năm 2024. Mức tăng rất mạnh này phản ánh rõ sự gia nhập ngày càng sâu của xe du lịch dưới 9 chỗ xuất xứ Trung Quốc, chủ yếu là xe điện và xe sử dụng công nghệ mới, có giá trị cao hơn mức bình quân chung.

Ô tô nhập khẩu tăng mạnh về Việt Nam trong năm 2025.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong nhóm xe du lịch dưới 9 chỗ bán chạy năm 2025, các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt. Dòng MPV và SUV cỡ nhỏ, cỡ trung nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan vẫn giữ vị trí chủ lực nhờ lợi thế thuế suất 0%, giá bán cạnh tranh và độ phù hợp cao với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Nổi bật trong nhóm này là Mitsubishi Xpander và Xpander Cross, mẫu MPV 7 chỗ nhập khẩu từ Indonesia, tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường xe du lịch. Với thiết kế thực dụng, không gian rộng và chi phí sử dụng hợp lý, Xpander duy trì sức hút ổn định trong cả năm, đặc biệt ở nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, Toyota Yaris Cross, mẫu SUV cỡ B nhập khẩu từ Indonesia cũng ghi nhận doanh số tích cực trong năm 2025. Việc Toyota đưa Yaris Cross vào danh mục xe nhập khẩu giúp mẫu xe này nhanh chóng chiếm thị phần ở phân khúc SUV đô thị, nơi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên xe gầm cao thay cho sedan truyền thống.

Ở phân khúc MPV lai SUV, Toyota Innova Cross nhập khẩu từ Indonesia cũng là cái tên đáng chú ý. So với thế hệ Innova lắp ráp trước đây, phiên bản Cross với thiết kế mới, động cơ hybrid và cấu hình cao hơn đã mở rộng tệp khách hàng, góp phần giữ cho dòng xe này tiếp tục nằm trong nhóm bán tốt của thị trường.

Ngoài ASEAN, xe du lịch nhập khẩu từ Trung Quốc đang nổi lên như một điểm nhấn mới của năm 2025. Theo số liệu hải quan, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh cả về lượng và kim ngạch, trong đó phần lớn là xe dưới 9 chỗ, bao gồm xe điện và xe sử dụng công nghệ mới. Dù thị phần còn khiêm tốn so với ASEAN, tốc độ tăng trưởng cao cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung xe du lịch nhập khẩu đang diễn ra rõ nét.