Việt Nam mua thêm 3 trực thăng tầm xa H225

Nguyễn Minh |

Ngày 7/4, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị vừa ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 với nhà sản xuất trực thăng Airbus Helicopters (AH), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa đội tàu bay và nâng cao năng lực khai thác của đơn vị.

Trực thăng H225 là một trong những loại tàu bay chủ lực của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) , nổi bật với tầm bay xa, tải trọng lớn, khả năng vận chuyển ngoài khơi, tính năng kỹ thuật hiện đại, độ an toàn cao và hiệu quả vận hành vượt trội.

Tổ bay trực thăng H225 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ.

Với nhiều năm kinh nghiệm khai thác, VNH đã hoàn toàn làm chủ công nghệ, vận hành hiệu quả dòng trực thăng này, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng .

Theo VNH, việc đầu tư mua mới 3 tàu bay H225 (nâng tổng số trực thăng H225 lên 7 chiếc) sẽ góp phần tăng cường năng lực của VNH trong thực hiện các nhiệm vụ như bay chuyên cơ, quân sự - quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế , phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như các nhiệm vụ bay phức tạp trong điều kiện khắc nghiệt và từng bước mở rộng thị trường dịch vụ.

Sự kiện này cũng là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của VNH trong việc hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh quốc tế; qua đó, góp phần khẳng định vị thế là một trong những nhà khai thác dịch vụ trực thăng hàng đầu ở khu vực châu Á.

Việt Nam mua 3 trực thăng H225 hiện đại nâng cao năng lực vận hành - Ảnh 3.

Lễ ký hợp đồng mua mới 3 trực thăng hiện đại H225 giữa Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) và Airbus Helicopters.

Airbus Helicopters H225 là trực thăng vận tải tầm trung - hạng nặng hiện đại, nổi bật ở sự cân bằng giữa tải trọng, tầm bay và công nghệ điều khiển. Máy bay sử dụng hai động cơ turbine Safran Makila 2A1 engine, cho tốc độ hành trình khoảng 260-270 km/giờ, tầm bay tiêu chuẩn gần 900km và có thể vượt 1.200km khi mang thùng dầu phụ.

H225 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 11 tấn, có thể chở tới 28 người hoặc treo ngoài gần 4,8 tấn hàng. Hệ rotor chính 5 cánh kết hợp cấu trúc Spheriflex giúp giảm rung và tăng độ ổn định trong điều kiện gió mạnh, biển động. Buồng lái “glass cockpit” tích hợp hệ thống tự động 4 trục cho phép bay bằng thiết bị, treo chính xác và hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
