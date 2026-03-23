Việt Nam - Liên bang Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 22/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Moscow, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Thủ tướng Mikhail Mishustin. Sau lễ đón trang trọng tại sân bay, ngày 23/3, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc và mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe thân tình tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Thủ tướng Nga chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Thủ tướng Mikhail Mishustin đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Nga về sự đón tiếp chân tình, nồng hậu và chu đáo dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin và các lãnh đạo cấp cao Nga.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi Nga là người bạn tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo cùng điểm lại những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, khẳng định sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh quốc phòng, năng lượng - dầu khí cho tới hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất các phương hướng khắc phục các khó khăn, tồn đọng, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, bền vững.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh; quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Nga là thành viên, mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau, thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác năng lượng, dầu khí là lĩnh vực truyền thống, biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước và khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác then chốt, mở rộng hợp tác ba bên.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải... giữa doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Hai Thủ tướng thống nhất hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cần thực sự trở thành một trụ cột hợp tác mới; nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục; tận dụng nền tảng hợp tác đã có, mở rộng hơn nữa các dự án tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo…, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Hai bên nhấn mạnh cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa các thỏa thuận trong hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích Nga tham gia vào việc tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn lãnh đạo, Chính phủ Nga về những tình cảm, sự quan tâm dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga và mong tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi, có các bảo đảm an toàn về người, tài sản cho cộng đồng người Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và sẽ bảo đảm thuận lợi cho công dân Nga sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau cuộc hội đàm rất thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Hai Thủ tướng khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.