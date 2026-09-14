Việt Nam lần đầu tiên có nút giao 3.000 tỷ đồng 'đẳng cấp' như Singapore và Hàn Quốc, do Vingroup xây dựng

Việt Nam đang triển khai xây dựng nút giao hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế như Singapore và Hàn Quốc.

Những ngày đầu tháng 9/2026, tại vị trí nút giao tuyến đường huyết mạch Rừng Sác và trục cao tốc Bến Lức – Long Thành (xã Bình Khánh, TP.HCM), không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Từng đoàn xe ben, máy đào, xe ủi cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân liên tục xử lý nền đất yếu, mở đường công vụ nhằm chuẩn bị thi công các hạng mục kết cấu chính. Song hành cùng nhịp độ trên công trường, công tác giải phóng mặt bằng cũng được chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao toàn bộ diện tích cho nhà thầu.

Dự án nút giao chiến lược có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng do Liên danh đứng đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (hệ sinh thái Vingroup) làm Tổng thầu EPC.

Điểm đặc biệt, đây là nút giao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình đa tầng phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, tương đương các công trình hiện đại ở Singapore và Hàn Quốc.

Công trường nút giao Rừng Sác gần 3.000 tỷ đồng đang triển khai. Ảnh: VTC News

Lấy ý kiến người dân, bảo đảm tối đa quyền lợi tái định cư

Hồi đầu tháng 9, UBND xã Bình Khánh (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các trường hợp chịu ảnh hưởng. Dự án dự kiến thu hồi hơn 214.400 m² đất của 98 hộ dân và tổ chức, bao gồm đa dạng các loại hình: đất ở, đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm, lâu năm), đất nuôi trồng thủy sản cùng nhiều nhà ở, công trình phụ trợ gắn liền với đất.

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Khánh đã công bố biểu giá đất cụ thể làm căn cứ tính toán bồi thường. Tiếp thu các kiến nghị từ người dân về việc rà soát đơn giá đền bù sát với thực tế, ông Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, khẳng định:

Phương án bồi thường chi tiết dự kiến được hoàn thiện và phê duyệt chính thức trước ngày 18/9. Nguồn vốn ngân sách chi trả đã sẵn sàng để giải ngân sớm nhất ngay khi nhận được sự đồng thuận.

Mức giá áp dụng được đơn vị tư vấn độc lập khảo sát dựa trên quy định pháp luật và dữ liệu giao dịch thực tế có công chứng, hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vòng 24 tháng gần nhất. Người dân nếu có cơ sở về giá chưa phù hợp có thể cung cấp chứng từ pháp lý để chính quyền phúc tra.

Hiện địa phương đã tiếp nhận 78 nền đất tại Khu dân cư Bà Xán để bố trí cho các hộ giải tỏa trắng, đủ điều kiện bồi thường và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn xã.

Nút giao đa tầng phức hợp đầu tiên tại Việt Nam

Được đầu tư hoàn toàn từ nguồn ngân sách TP.HCM, công trình được đánh giá là nút giao thông đầu tiên trong nước áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp, tương đương với tiêu chuẩn hạ tầng hiện đại tại Singapore và Hàn Quốc.

Thiết kế kỹ thuật của công trình tích hợp nhiều hạng mục quy mô:

Ảnh do AI hỗ trợ thiết kế dựa trên hình ảnh phối cảnh chính thức của dự án

Nhánh kết nối chính: Xây dựng tuyến nối từ đường đầu cầu Cần Giờ đến đường Rừng Sác (hướng về trung tâm huyện Cần Giờ) với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h; nhánh kết nối từ đường Rừng Sác hướng về phà Bình Khánh thiết kế 4 làn xe, vận tốc 60 km/h.

Hệ thống cầu cạn và nhánh chuyển hướng: Mở rộng 2 đoạn cầu cạn hiện hữu đáp ứng giai đoạn 2 của cao tốc Bến Lức – Long Thành, kết hợp xây dựng mới 4 nhánh cầu vượt lên xuống độc lập (mỗi nhánh 1 làn xe).

Công trình ngầm và phụ trợ: Bố trí 2 hầm chui với tổng chiều dài khoảng 470 m xuyên qua nút giao kết hợp vòng xuyến đảo nổi; tích hợp đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm tra tải trọng xe tự động và mạng lưới chiếu sáng, thoát nước hiện đại.

Theo tiến độ đề ra, toàn bộ cụm nút giao sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2028. Đặc biệt, nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác cũng là vị trí được xác định làm điểm đầu của đoạn đường Rừng Sác đang được nghiên cứu nâng cấp lên quy mô 10 làn xe, kéo dài hơn 35km tới tuyến trục trong Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, dự án có diện tích 2.870ha do Vingroup phát triển.

Cởi bỏ thế "ốc đảo", kích hoạt cực tăng trưởng kinh tế biển

Nhiều năm qua, hoạt động giao thương, đi lại của hàng vạn người dân tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Long Hòa gần như phụ thuộc hoàn toàn vào trục đường độc đạo Rừng Sác và điểm trung chuyển phà Bình Khánh – nơi thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng mỗi dịp cao điểm lễ, Tết hay khi thời tiết xấu.

Khi nút giao thông kết nối hoàn thành vào năm 2028, đường Rừng Sác sẽ đấu nối trực tiếp vào mạng lưới cao tốc quốc gia Bến Lức – Long Thành. Công trình không chỉ rút ngắn một nửa thời gian di chuyển giữa Cần Giờ với khu đô thị trung tâm TP.HCM và các tỉnh ở Đông – Tây Nam Bộ, mà còn nâng cao đáng kể năng lực ứng phó cứu hộ, sơ tán dân cư khi xảy ra thiên tai hay sự cố khẩn cấp trên biển.

Về mặt dài hạn, kết hợp cùng các đại dự án hạ tầng tương lai như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cầu Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế và tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao, nút giao Rừng Sác giữ vai trò mắt xích chiến lược gỡ bỏ thế cô lập địa lý.

Tuyến đường tạo trục liên kết vùng vững chắc, mở ra không gian phát triển đột phá cho các ngành dịch vụ logistics, du lịch sinh thái và đô thị biển, từng bước biến Cần Giờ thành một cực tăng trưởng kinh tế mới đầy năng động ở cửa ngõ phía Nam.