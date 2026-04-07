Việt Nam lần đầu tiên có giải thưởng 24.000 USD: Thu hút nhân tài khắp châu Á

Ngọc Minh |

Đây là cơ hội cho sinh viên châu Á tranh tài, phát triển thành giải pháp công nghệ có giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Châu Á đang chứng kiến làn sóng phát triển mạnh mẽ của các cuộc thi hackathon – nơi những người trẻ đam mê công nghệ cùng hợp tác, sáng tạo và xây dựng giải pháp trong thời gian ngắn. Từ các sân chơi trong trường đại học hay phạm vi quốc gia, nhiều hackathon hiện đã mở rộng ra quy mô khu vực, thu hút hàng nghìn thí sinh từ nhiều quốc gia tham gia.

Mới đây, cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 chính thức được phát động, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một hackathon về môi trường cấp châu lục. Cuộc thi do ba đơn vị thuộc Vingroup gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và VinTechTalent phối hợp tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

Sân chơi này hướng tới sinh viên và học viên cao học trên toàn châu Á, tập trung tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những thách thức môi trường cấp bách. Ba nhóm chủ đề chính bao gồm: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và thích ứng biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp bền vững. Ban tổ chức khuyến khích các ý tưởng mang tính liên ngành, kết hợp công nghệ với kinh tế và khoa học xã hội, hướng đến khả năng ứng dụng thực tế.

Cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026.

Không chỉ có các cuộc thi mới, nhiều hackathon khu vực đã duy trì sức hút trong nhiều năm. Đơn cử như Asia Impact Hackathon – nơi các đội thi đến từ nhiều quốc gia cùng phát triển giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các vấn đề xã hội. Cuộc thi này thường quy tụ hàng trăm đội thi, tạo ra môi trường cạnh tranh và hợp tác đa quốc gia.

Trong khi đó, East Asia Summit Hackathon lại tập trung vào các vấn đề khu vực như ô nhiễm nhựa đại dương hay phát triển bền vững. Đây là một trong những sân chơi hiếm hoi có sự tham gia của cả các nước ASEAN và các đối tác lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia.

Ở cấp độ cộng đồng công nghệ, nhiều hackathon cũng tạo được dấu ấn riêng. Hack The East là một ví dụ tiêu biểu khi thu hút đông đảo sinh viên quốc tế tham gia trong mô hình 24 giờ liên tục xây dựng sản phẩm. Hay như Flow Asia Hackathon, tổ chức tại nhiều quốc gia từ Trung Quốc, Ấn Độ đến Đông Nam Á, tập trung vào phát triển ứng dụng blockchain và công nghệ số mới.

Theo các chuyên gia, hackathon đang trở thành một "phòng thí nghiệm mở" cho đổi mới sáng tạo tại châu Á. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và tài năng trẻ. Nhiều sản phẩm từ hackathon đã phát triển thành startup thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực fintech, y tế số và công nghệ môi trường.

Việc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức một hackathon quy mô châu Á được xem là bước tiến đáng chú ý, mở ra cơ hội cho sinh viên trong nước tiếp cận sân chơi quốc tế ngay tại "sân nhà".

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững trở thành ưu tiên, các hackathon như "Asian Hackathon for Green Future 2026" được kỳ vọng sẽ góp phần tìm kiếm những giải pháp đột phá, đồng thời hình thành thế hệ nhân lực trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới.

Nghiên cứu gây chú ý của Việt Nam: Một loài cây dại có thể ức chế enzyme gây bệnh gút
