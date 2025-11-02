Việt Nam là quốc gia đầu trên thế giới thực hiện tham vọng này

Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222 về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và căn cứ Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TP. HCM và Đà Nẵng.

Trong đó, định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. HCM có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại; cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ khác nhau.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM phát triển thị trường vốn gắn với các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính, dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; phát triển các lĩnh vực dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech) và đổi mới sáng tạo…

Trong khi đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ chiến lược; phát triển trên nền tảng hạ tầng công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động ổn định, minh bạch, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với xu hướng phát triển; cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường và tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế, các nhà đầu tư lớn, các nhà phát triển, doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ có tư duy toàn cầu và nhân tài thuộc lĩnh vực tài chính đến làm việc và tạo ra giá trị vượt trội dựa trên môi trường sống và làm việc thân thiện, có bản sắc, dịch vụ chất lượng cao, an ninh an toàn và quản trị minh bạch.

Dự kiến, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM có quy mô diện tích khoảng 899 ha; Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có quy mô diện tích khoảng 300 ha. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sẽ bắt đầu vận hành ngay trong năm 2025.

Vào ngày 4/7, tại buổi tiếp xúc để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV với cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng - Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện là Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cho biết, “việc Quốc hội cho phép thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, được đặt tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là một quyết sách có tính chất rất đặc biệt. Quyết sách này có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của nước ta và thể hiện sự quan tâm với TP Đà Nẵng. Theo ông Quảng, mô hình Trung tâm Tài chính đặt ở 2 nơi cùng một lúc, lần đầu tiên trên thế giới có.

Vào sáng 1/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, CH Czech, Hông Kông (Trung Quốc), Indonesia.

Đối với Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút các nguồn lực đầu tư, bắt nhịp và kết nối với thế giới, mà còn để xây dựng những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, hiệu quả; góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 và 2 con số từ năm 2026 trở đi, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Do đó, thông qua việc đẩy nhanh xây dựng, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu; thúc đẩy các mô hình tài chính tương lai (tài sản số, tín chỉ carbon, hàng hóa-phái sinh, tài chính xanh, tài chính bền vững); đồng thời góp phần thực hiện tốt các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng cũng như các quyết sách mới đây của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng cho biết với tinh thần "một trung tâm-hai điểm đến", sẽ thành lập hai cơ quan điều hành tại hai địa phương (TPHCM và Đà Nẵng) nhưng một cơ quan giám sát chung, một toà án chung để giải quyết các tranh chấp. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ trong những ngày tới để Trung tâm đi vào hoạt động ngay trong tháng 11.