Việt Nam là 'ngôi sao' của Haidilao: Doanh thu gần 2.000 tỷ/năm, mỗi cửa hàng kiếm nhiều gấp 8 lần Golden Gate

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đàn ông tiểu vào nồi lẩu tại phòng riêng của nhà hàng Haidilao ở Thượng Hải đã gây phẫn nộ trong dư luận. Haidilao xác nhận sự việc xảy ra ngày 24/2 nhưng đến 4 ngày sau mới biết do ban đầu không xác định được thời gian và địa điểm.

Công ty thừa nhận sự cố cho thấy thiếu sót trong quản lý và đào tạo, đồng thời đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát tại Giản Dương, Tứ Xuyên.

Thông tin này đồng thời rất gây chú ý tại Việt Nam khi Haidilao là chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng kinh doanh tại Việt Nam, với cửa hàng đầu tiên mở năm 2019 đặt ở tòa tháp Bitexco, TP.HCM. Đến năm 2022, Việt Nam đã gia nhập top 4 thị trường nước ngoài lớn nhất của Haidilao. Hiện nay, chuỗi này đã có 17 nhà hàng, bao gồm 6 ở Hà Nội, 10 ở TP HCM, và 1 ở Nha Trang.

Báo cáo tổng kết các năm trước 2022 của Haidilao không đưa ra con số riêng về Việt Nam vì "truyền thống" gộp chung các nước có doanh thu dưới 10% tổng vào mục "các nước khác". Không tính sân nhà Trung Quốc, các thị trường lớn khác của Haidilao là Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia, và Việt Nam.

Chỉ tính riêng thị trường nước ngoài, năm 2022, Haidilao đạt doanh thu 558,2 triệu USD. Việt Nam đứng thứ ba với 75,4 triệu USD, tương đương 1.913,3 tỷ đồng. Các thị trường lớn khác là Singapore với 143,2 triệu USD, Hoa Kỳ với 89,8 triệu USD, và Malaysia với 60,3 triệu USD.

Năm 2023, Haidilao tiếp tục "trưởng thành" ở Việt Nam với doanh thu cả năm tăng lên 78 triệu USD (1.989 tỷ đồng). Đây là năm Malaysia vượt qua Việt Nam với doanh thu 81,2 triệu USD. 2 vị trí dẫn đầu vẫn là Mỹ với 103,5 triệu USD và Singapore với 158,9 triệu USD.

Để so sánh một cách tương đối, doanh thu năm 2023 của 'vua lẩu nướng' Việt Nam Golden Gate là 6.288 tỷ đồng - gấp 3 lần Haidilao. Tuy nhiên, Golden Gate sở hữu 450 cửa hàng (tính đến cuối năm 2023) - gấp 26 lần Haidilao, với hàng loạt chuỗi lẩu nổi tiếng như Kichi Kichi, Ashima, Hutong, Manwah...

Tính trung bình, 1 cửa hàng Haidilao tại Việt Nam kiếm được 117 tỷ đồng vào năm 2023, còn 1 cửa hàng Golden Gate kiếm được 14 tỷ đồng. Tất nhiên, hệ thống cửa hàng Golden Gate bao gồm nhiều chuỗi khác nhau ở các mảng ẩm thực khác nhau.

Dù vậy, điều này vẫn cho thấy khả năng 'kiếm tiền' vượt trội của chuỗi lẩu đến từ Trung Quốc.

Báo cáo của Haidilao cũng cho biết họ thực hiện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu với hơn 75.000 mẫu rau tại Việt Nam và kết quả là tất cả đều không có vấn đề, đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà hàng.

Haidilao chưa công bố số liệu đầy đủ năm 2024. Theo số liệu mới nhất cho nửa đầu năm 2024, doanh thu tại Việt Nam tiếp tục tăng 11,1% so với cùng kỳ lên 42,9 triệu USD, tương đương 1.094,5 tỷ đồng. Đây là thời điểm Haidilao chưa tiếp nhận lượng lớn khách hàng đến từ các concert "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Các thị trường lớn khác vẫn là Malaysia với doanh thu 44,8 triệu USD, Hoa Kỳ với 52,4 triệu USD, và Singapore với 80,8 triệu USD.

Haidilao là hệ thống chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập vào năm 1994 tại thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên với cha đẻ là ông Trương Dũng phục vụ trực tiếp xuyên tỉnh lớn, tích hợp các đặc tính của lẩu từ khắp nơi trên thế giới.